Plan de mejoras en las infraestructuras
Ifeba invierte más de 687.000 euros en modernizar y hacer sostenible el recinto ferial de Badajoz
La actuación incluye placas fotovoltaicas, una cafetería renovada y la plantación de 68 árboles, reforzando el compromiso con un espacio más eficiente y funcional
La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) ha desarrollado a lo largo de 2025 un plan de mejoras en sus instalaciones, con una inversión que supera los 687.000 euros. El objetivo es modernizar el recinto ferial y mejorar la experiencia de expositores y visitantes.
Entre las actuaciones más destacadas figura la instalación de placas fotovoltaicas para fomentar el ahorro energético, dentro del proyecto EUROBEC Energy, cofinanciado por fondos europeos FEDER. A través de esta iniciativa también se han mejorado otras instalaciones municipales como La Granadilla, Las Palmeras y San Roque.
La cubierta del recinto ha sido impermeabilizada y se ha sustituido la lámina de PVC, en una actuación valorada en 276.000 euros. En el interior, la cafetería ha sido remodelada con un nuevo cerramiento de vidrio y falso techo.
El plan de modernización incluye asimismo la plantación de 68 árboles en la explanada, la construcción de aseos en el Pabellón C, una nave de almacenamiento con estanterías de paletización y la instalación de una cubierta de sombra en los graderíos exteriores.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez