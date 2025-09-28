Ifeba invierte más de 687.000 euros en modernizar y hacer sostenible el recinto ferial de Badajoz

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) ha desarrollado a lo largo de 2025 un plan de mejoras en sus instalaciones, con una inversión que supera los 687.000 euros. El objetivo es modernizar el recinto ferial y mejorar la experiencia de expositores y visitantes.

Entre las actuaciones más destacadas figura la instalación de placas fotovoltaicas para fomentar el ahorro energético, dentro del proyecto EUROBEC Energy, cofinanciado por fondos europeos FEDER. A través de esta iniciativa también se han mejorado otras instalaciones municipales como La Granadilla, Las Palmeras y San Roque.

La cubierta del recinto ha sido impermeabilizada y se ha sustituido la lámina de PVC, en una actuación valorada en 276.000 euros. En el interior, la cafetería ha sido remodelada con un nuevo cerramiento de vidrio y falso techo.

El plan de modernización incluye asimismo la plantación de 68 árboles en la explanada, la construcción de aseos en el Pabellón C, una nave de almacenamiento con estanterías de paletización y la instalación de una cubierta de sombra en los graderíos exteriores.