La lluvia obliga a suspender el Día de la Bicicleta en Badajoz.

El viento y la lluvia han podido más que las ganas de pedalear. La XXXVIII edición del Día de la Bicicleta en Badajoz ha quedado suspendida apenas dos minutos antes de la salida. A las 10.25 horas ha comenzado a llover con fuerza y la organización ha decidido frenar la prueba por la peligrosidad de la calzada. “Mucho viento y ráfagas, y además se ha echado el agua. Esto hace que la zona, sobre todo de bajada o los pasos de peatón, a la hora de frenar sea peligrosa, sobre todo para los más pequeños”, ha explicado el concejal de Deportes, Juan Parejo, que ha insistido en que “más vale prevenir que lamentar”.

Los participantes esperan minutos antes de que se cancele la jornada. / Jota Granado

Entre los asistentes estaba Alberto Viera, acompañado de su hijo Pablo. “Venimos todos los años y, claro, ilusionados por echar un buen día. Siempre ha hecho buen tiempo, pero hoy no se puede hacer nada, no se puede evitar”, contaba, convencido de que la suspensión era “una buena decisión” para proteger a los niños: “Nada más salir se escurren mucho las ruedas y habría muchas caídas. Es mejor evitarlo”. Su hijo, que esperaba con ilusión desde hacía días,ha lamentado la situación: “Me aburro porque hoy no se puede hacer nada por culpa de la lluvia. Pero bueno, ya otro año será”.

Alberto junto a su hijo Pablo, se resguardan en los aparcamientos del Carrefour de Valverde. / Jota Granado

Mientras tanto, cientos de ciclistas y familias se resguardaban bajo los aparcamientos techados del Carrefour, donde la organización y los efectivos de seguridad esperaban a que escampara para que todos pudieran volver a casa con tranquilidad.

La cita, que contaba con 3.500 dorsales gratuitos y un recorrido de 5,5 kilómetros, tenía además carácter solidario a favor del Banco de Alimentos. “Dar las gracias a todo el que ha depositado ese kilo o ese litro de alimento a favor de la Fundación Banco de Alimentos de nuestra ciudad”, ha señalado Parejo, que también ha agradecido el esfuerzo de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, la Fundación Municipal de Deportes y los centros Carrefour, entre otros colaboradores.

El concejal ha reivindicado asimismo la apuesta de Badajoz por la movilidad sostenible y ha recordado que la ciudad “ha construido más de 40 kilómetros de carril bici” y acoge competiciones de distintas modalidades ciclistas. “Nos vemos el año que viene, nos vemos en 2026”, ha concluido.