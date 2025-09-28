«Puede parecer agresivo, pero el judo y el respeto van de la mano»

¿Qué se siente al ser convocada por su selección e ir a un campeonato de Europa y a una competición olímpica a un país lejano?

Un orgullo enorme. Al principio fue un poco duro, ya que tuve que bajar mucho de peso por las reglas de la competición. Pero era una oportunidad que no podía dejar pasar. Ha sido una experiencia increíble la que he vivido junto a mis compañeros. No pude conseguir ninguna medalla, pero estoy muy contenta, porque el verdadero premio era estar allí. Con la convocatoria yo ya había ganado, porque como dice mi madre, ahí solo llegan unos pocos.

Se trata de un salto de gigante para su carrera. ¿Se esperaba llegar tan alto siendo tan joven?

Para nada. Si a mí me dicen hace unos años lo que iba a conseguir en este deporte me hubiese reído. No solo por los logros, títulos y convocatorias, sino porque la Nadia que entró en el mundo del judo no es la misma que soy ahora.

¿Cuándo comenzó en el mundo del judo?

Hace cuatro años. En 2022. Desde muy pequeña he sido una persona muy activa y deportista. A los 3 años empecé a hacer gimnasia rítmica, deporte en el conseguí también varios podios y medallas, hasta que llegó el confinamiento y durante ese tiempo que estuve inactiva, decidí cambiar de aires.

Son deportes muy distintos. ¿Por qué cambiar?

Soy una gran fan del deporte gracias a mi familia. Mis padres son deportistas y ellos me lo han inculcado. Si dejaba uno sabía que tenía que meterme en otro. Tras dejar la gimnasia rítmica probé a hacer baile, probé el circo, pero al final acabé en judo porque fue lo que más me gustó. Nunca me había llamado la atención, pero decidí aventurarme ya que es el deporte que practicaba mi padre. A simple vista pueden parecer deportes muy distintos, pero en realidad son muy similares en aspectos como la disciplina, concentración, coordinación, etc.

¿Sus inicios en el judo fueron igual de exitosos que los últimos tiempos?

Igual no tan exitosos, pero muy bonitos. Entré en el club ‘Record Sport Judo’ y estuve aprendiendo lo básico a la vez que hacía amigos. Empecé a competir en los Judex y en ese primer año me clasifiqué para mi primer campeonato de España. No se me olvidará jamás. Perdí en primera ronda y me dije: esto no me pasa más. Fue un punto de inflexión y empecé a entrenar como el que más. A partir de ahí, me he clasificado a todos los que se han realizado, que han sido tres, consiguiendo dos bronces y en este último año, el oro.

La Diputación de Badajoz le ha otorgado una beca por su condición de deportista de alto rendimiento. ¿Es sacrificada la vida del judoka?

La verdad que sí, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Yo ya soy cinturón marrón, y para seguir aprendiendo y dar un paso más a en mi carrera me he tenido que mudar a Cáceres, lejos de mi familia, para entrar a un centro especial de tecnificación de la Dirección General de Deportes. Nuestros entrenos son muy diferentes a otros deportes. Duran cinco horas. Entrenas los tandoris (combates), pero también tiene una preparación física y mental detrás, no solo para ti, también tienes que prepararte, en lo que puedas, para lo que pueda hacer o improvisar el oponente.

¿Está el judo lo suficientemente valorado?

Creo que se valora, pero no tanto como otros deportes ni de la forma en la que se merece. Enseña muchísimos valores y los que lo vivimos desde dentro podemos afirmar que la conexión que se establece entre la gente de este deporte no se encuentra en ningún otro. Puede parecer agresivo, pero es todo lo contrario. No hay daño alguno. El judo y el respeto van de la mano. Los valores son la base de este deporte. Ojalá en un futuro se le de la visibilidad que merece y muchos de los que dudan, sobre todo las chicas, se animen a practicarlo.

¿Algún objetivo por cumplir?

Seguir evolucionando y mejorando. Mi objetivo principal es seguir superándome a mí misma.