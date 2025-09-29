Aspace Badajoz viajará a la sede de la ONU en Suiza para hablar de sus proyectos a nivel mundial

Los chicos del equipo de radio de ASPACE Badajoz tienen un dicho, y ese es que 'las limitaciones son imaginarias'. "Puedes tener parálisis cerebral pero eso no te impide hacer lo que te propongas. Con trabajo diario, esfuerzo y pensando diferente consigues que las limitaciones desaparezcan", señala Pedro Montero, responsable de la radio de Aspace. Y precisamente, esa premisa, es la que los ha llevado a participar en la 34ª Sesión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un evento que se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Su último proyecto, 'Diálogos-ONU', donde realizan entrevistas a profesionales y personalidades destacadas del sector para acercar a la audiencia información relevante sobre derechos humanos e inclusión social, ha sido reconocido por la organización. Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Alto Comisionado de la ONU, fue una de las entrevistadas, y al ver la profesionalidad y buen hacer del equipo, así como el alcance y objetivo del programa, no dudó en invitarlos a participar en este evento. "Se trata de una oportunidad única. Fue acabar la entrevista y mandarnos la invitación. La reacción de los chicos fue increíble. Es una recompensa a todos estos años de trabajo y a las ganas y esfuerzo que le ponen", explica Jorge García, responsable del proyecto.

Como parte de la programación oficial del Foro, Aspace Badajoz Radio dispondrá de un espacio de 7 minutos para ofrecer un discurso, en directo a través del canal de retransmisión y televisión oficial de la ONU donde podrán exponer el impacto del trabajo realizado en la radio y su contribución a la visibilización y difusión de estos temas a través de la sección "Diálogos-ONU", a modo de reconocimiento por su labor social, de inclusión y de comunicación.

Integrantes de Aspace Badajoz Radio posan con las tazas solidarias / La Crónica

El viaje, que se realizará en marzo de 2026, permitirá, además de la participación en el evento, la visita a diferentes áreas de la ONU en Ginebra, donde los integrantes del equipo podrán conocer de cerca el trabajo de este organismo y generar contenido exclusivo para la radio. Además, buscarán fortalecer relaciones con otros expertos y organizaciones internacionales que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

"No solo vamos a presentar nuestro programa, vamos a presentar al mundo qué es, de que está hecho y a donde ha llegado el taller de radio de Aspace Badajoz. Estamos seguros que mostraremos al mundo el esfuerzo y la evolución que hemos tenido, tanto los chicos, personal y profesionalmente, nosotros y el propio proyecto", subraya Jorge García. "Es un orgullo indescriptible que hayan elegio a nuestros chicos y a nuestro proyecto para representar a Badajoz, Extremadura, España y a todos los Aspaces a nivel internacional", concluye Pedro Montero.

'Una taza por la ONU'

Para conseguir financiación y hacer posible este viaje, la asociación ha puesto en marcha la campaña 'Una taza por la ONU'. Por un precio donativo de 6 euros, todo aquel que quiera colaborar puede conseguir una taza solidaria serigrafiada con los símbolos y elementos característicos del taller de radio a la vez que muestra su apoyo para llevar la voz de Aspace Badajoz Radio hasta la ONU.

Tazas solidarias de la campaña de Aspace 'Una taza por la ONU' / La Crónica

Se puede realizar el donativo de dos formas distintas: Pagando en mano en el centro de la asociación (de 9.00 a 12.30 horas) o mediante transferencia bancaria al número ES2520854500720333462908 y enviando el resguardo al correo aspacebadajoz.radio@aspacebadajoz.org.