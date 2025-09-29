Badafest abre convocatoria para descubrir nuevos talentos musicales jóvenes en su sexta edición

Badafest, el festival de música joven de Badajoz, ya tiene fecha. Se celebrará el 21 de noviembre a las 20.00 horas en el auditorio del Palacio de Congresos Manuel Rojas con un concierto abierto al público, en el que se darán cita las propuestas emergentes seleccionadas en esta sexta edición.

La concejala de Juventud, Mariema Seck, ha presentado este lunes el certamen, acompañada por José María Morales, presidente del Club Conciertos Badajoz; Raúl Velasco, de Conecta Música; y Pepe Peña de Micro Abierto Badajoz, colaboradores de la actividad.

Con el lema “¿Eres joven y te gusta la música? Buscamos nuevos talentos”, Badafest se consolida como un escaparate del talento emergente en la ciudad. Podrán participar jóvenes de entre 13 y 35 años -ya sea en formato solista, dúo o grupo- y deberán presentar tres canciones originales en formato vídeo, valorándose especialmente que estén interpretadas en vivo, pues interesa "la autenticidad y la fuerza del directo".

Uno de los requisitos para poder participar es que solo podrán inscribirse aquellos jóvenes que residan en Badajoz o que tengan un vínculo, bien sea por tema laboral o de estudios, con esta ciudad.

Solo cinco serán seleccionados

El plazo de presentación de las propuestas estará abierto del 1 al 15 de octubre, a través de la web municipal del Ayuntamiento de Badajoz o en la página web de la Concejalía de Juventud. Entre todas las candidaturas, se seleccionarán cinco proyectos musicales que serán los que actúen en el concierto del 21 de noviembre.

Cada uno de los grupos o solistas seleccionados recibirá una ayuda de 800 euros y la inversión total del Ayuntamiento de Badajoz para esta actividad asciende a 19.044 euros. "Una cifra que refleja un compromiso claro, porque no hablamos de gastos, sino que hablamos de una inversión al talento emergente y con esta aportación económica aseguramos que los jóvenes artistas tengan escenarios profesionales, que tengan medios técnicos de calidad y una plataforma maravillosa desde la que empezar a crecer", ha destacado Seck.

Badafest se ha consolidado en los últimos años como una cita destacada en el panorama musical pacense, apostando por dar visibilidad a las nuevas generaciones de músicos. “Es un festival con un alto nivel artístico y de calidad, que demuestra que Badajoz crece en talento emergente, porque hablamos de jóvenes que están dando sus primeros pasos y que aún no tienen un contrato con una discográfica ni un gran escenario pero que tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar a la música".