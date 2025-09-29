El juez decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz.

Se trata del detenido que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz.

El otro, como ya ha avanzado este diario, ha sido trasladado al hospital y no ha llegado a prestar declaración. Ambos están investigados de un delito de homicidio y otro de incendio.

La fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, a lo que las defensas se oponen.