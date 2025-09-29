Prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
Los arrestados están siendo investigados por un delito de homicidio y otro de incendio
El juez decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz.
Se trata del detenido que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz.
El otro, como ya ha avanzado este diario, ha sido trasladado al hospital y no ha llegado a prestar declaración. Ambos están investigados de un delito de homicidio y otro de incendio.
La fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, a lo que las defensas se oponen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez