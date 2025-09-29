Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente

Uno de los dos detenidos por la muerte de la funcionaria de 29 años en Badajoz vivía en el piso de enfrente al de la víctima, en el número 54 de la avenida de Santa Marina.

Así lo confirman fuentes solventes a este diario, que apuntan que entre ambos podría existir una relación previa.

Los detenidos, según las mismas fuentes, son un hijo y su padre. Presuntamente, el primero sería el responsable de la muerte de la joven, cuyo cuerpo presentaba varias puñaladas, y el segundo habría colaborado supuestamente con él para encubrirlo y destruir posibles pruebas.

El cadáver de la joven fue hallado en un dormitorio el pasado jueves, cuando los bomberos sofocaban el fuego en la vivienda. Al abrir la puerta de uno de los dormitorios encontraron su cuerpo sin vida.

Los dos sospechosos fueron detenidos por la Policía Nacional el sábado, apenas 72 horas después de los hechos.

Ambos han sido trasladados a los juzgados para prestar declaración está mañana, pero uno de ellos se ha sentido indispuesto y ha tenido que ser traslado en ambulancia al hospital.