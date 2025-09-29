Las escuelas deportivas municipales de Badajoz arrancan con un incremento de 287 plazas, 5 grupos más y 3 nuevas ubicaciones

El próximo lunes 6 de octubre dan comienzo las actividades programadas dentro de las escuelas deportivas municipales de Badajoz. En esta ocasión lo hacen con un incremento de actividad con respecto al curso pasado. Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, ha sido el responsable de enumerar todos los detalles de esta nueva edición, la 39ª. "Vamos a ofertar inicialmente 5.058 plazas, 287 más que el año pasado en 22 actividades deportivas propuestas con 293 grupos de trabajo, cinco más", ha detallado.

Está considerada como una de las programaciones municipales con más participación ciudadana y como el alcalde ha declarado, se trata de "un proyecto de ciudad" del que, dice, hay que sentirse "muy orgullosos" porque es "modelo de referencia no solo en la región sino también en el país", como ha definido el primer edil en la presentación de la nueva edición celebrada en la sala de prensa del ayuntamiento en la mañana de este lunes junto al concejal de Deportes, Juan Parejo.

Las escuelas en datos

Este año se han preinscrito 2.553 personas para los distintos deportes de estas escuelas. Muchos de ellos lo han hecho en varias disciplinas llegando a ocupar unas 3.000 plazas, según ha especificado Gragera. Aunque en esta edición se ofertan un total de 5.058 plazas, 287 más que en el ejercicio anterior. "Se completarán con las personas que se acerquen a la sede a realizar las inscripciones in situ", ha asegurado. Esperan que la tasa de ocupación de estas plazas supere el 84% que se registró el pasado curso. Por tanto, desde el consistorio esperan cubrir entre 4.500 y 4.800 plazas.

Pese a que aún no están toda la oferta colmada, ha habido algunas disciplinas que se han quedado sin capacidad para acoger a más niños. De esta forma, se ha creado una lista de espera de alrededor de 700 solicitudes.

Los deportes más demandados vuelven a ser fútbol, patinaje, gimnasia y juegos pre deportivos. En total este año se disponen de 22 disciplinas deportivas propuestas en las que se han creado un total de 293 grupos de trabajo, "cinco más que el año pasado". Y se abrirán 63 instalaciones como sedes para los mencionados grupos. Tres de ellos de nueva creación. Se tratan de las instalaciones deportivas municipales de la Picuriña, el campo de fútbol 7 de Pardaleras y las instalaciones Paco Herrera en Suerte de Saavedra. Todas ellas de reciente creación o rehabilitación.

Gragera ha señalado que con estos nuevos escenarios se demuestra "el éxito del plan de renovación de las infraestructuras deportivas que está acometiendo el ayuntamiento en los últimos años". Así, destacó las instalaciones "punteras" y con materiales "de primer orden" que se ponen a disposición de las escuelas deportivas municipales.

Novedades

Entre las novedades que traen estas escuelas, está la recuperación de todo el potencial de la actividad de baile. Este año se recuperan las tres monitoras para esta disciplina que podrán atender un total de 436 alumnas, "fortaleciendo el deporte femenino en las escuelas", ha dicho el alcalde.

También se mejora el número de grupos especiales que pasan de 13 a 15. Uno de estos grupos pertenecen a centros de especial atención educativa como son Santa Engracia, Manuel Pacheco, Nuestra Señora de Fátima y San Pedro de Alcántara. En ellos se ofrecerán las actividades en horarios lectivos, entre las 13.00 y las 14.00 horas. También se trata de grupos de trabajo que pertenecen a centros de educación especial como son el Colegio Nuestra Señora de la Luz, el colegio Los Ángeles, Aexpainba y la Asociación Down Badajoz.

También ha informado que este año la gestión directa de la formación de natación la lleva la FMD con una oferta de 416 plazas y cuatro monitores.

Un 2% más de presupuesto

El primer edil ha señalado que estas escuelas deportivas municipales no serían posible sin la participación de los clubes que colaboran con el ayuntamiento. En concreto, son once los que colaboran con la Fundación Municipal de Deportes (FMD): el club La Parra de aeromodelismo; al club Atletismo Badajoz; el club BB Baloncesto Badajoz; Unión Balonmano Pacense; Kazajoz en ciclismo; gimnasia artística con el ADEX; el paracanoe a través del club Piragüismo Extremadura; también el club Piragüismo Badajoz, club Rugby Badajoz, club Tiro con Arco Badajoz y al club deportivo Guadalupe en voleibol.

La disciplina de boxeo vuelve a faltar en esta programación por la falta de monitores capacitados para ello. Como ha expuesto el alcalde, "las titulaciones deportivas están muy tasadas y hay que tener una serie de títulos habilitantes que hacen que sea complicado". Por esta circunstancia, no hay "personas con esa titulación disponible", ya que Gragera ha apuntado que desde la FMD se solicita un compromiso por parte de los profesionales para realizar esta actividad de manera permanente durante todo el curso y "si solo hay una persona para cualquier eventualidad se hace mucho más complejo, imposible de sustituir", ha explicado. Asimismo, ha lamentado esta situación en una disciplina que "había tenido un éxito tremendo". Aun así, ha afirmado que están abiertos a que en el caso de que haya titulados que quieran enseñar este deporte puedan hacerlo poniéndose en contacto con la Federación Extremeña de Boxeo.

En total, el ayuntamiento a través de la FMD contrata para este programa a 63 personas: un coordinador general, tres monitores jefes de grupo y 58 monitores. Para sustentar este programa que se desarrollará desde el 6 de octubre hasta el 30 de mayo de 2026 se ha destinado un presupuesto de unos 477.123,66 euros, lo que supone un 2% más que lo invertido el curso pasado.