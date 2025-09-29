Gragera sobre Almossassa: "Tenemos la mirada puesta en obtener ser de interés turístico nacional porque tiene arraigo, participación y dimensión"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado en la mañana de este lunes la celebración de esta última edición de Almossassa. "Con la pena de que ayer se desluciera por la lluvia", pero señala que viernes y sábado han sido "todo un éxito". Este resultado positivo refuerza la postura del equipo de gobierno que ya piensa en pedir la declaración de este evento que recrea y celebra el pasado árabe de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El balance que hace el primer edil de esta edición de la festividad es muy positivo, aunque con pena por la lluvia que 'aguó' el último día de celebración igual que ocurrió con el Día de la Bicicleta. Pese a ello, el balance general que hace es "muy positivo".

"El viernes fue un día lleno de gente, de actividades y de vida", ha dicho Gragera. De igual forma, el sábado se registró una afluencia muy positiva, según ha afirmado. De igual manera, ha destacado la participación de los pacenses en las diversas actividades y en el teatro. Así como en los mercados dispuestos en la plaza Alta y en la Alcazaba, que ha sido "un rotundo éxito".

En todo caso están "muy contentos" porque, como ha considerado, el mercado y las actividades han funcionado "muy bien" y la participación ciudadana ha sido "muy elevada".

Fiesta de Interés Turístico Nacional

Por estos motivos, ha compartido con el concejal de Cultura y de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, que se ponga la mirada y el objetivo en obtener el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, que cree que se puede lograr: "Podemos conseguirlo porque tiene un arraigo, una participación y una dimensión suficiente para ello", ha declarado.

Para el alcalde, "Badajoz es una ciudad que quiere cuidar y mimar su pasado, sus orígenes y su historia". Así, ha asegurado que cree que también a nivel administrativo tienen el deber de intentar realizar el esfuerzo de conseguir esa categoría. Lo dice una semana después de recoger el reconocimiento de la Semana Santa pacense como fiesta de interés internacional.

Badajoz es una de las 10 ciudades españolas que disponen de dos fiestas con la catalogación de interés internacional, Semana Santa y Carnavales, y luchará por obtener una distinción más que sirva de revulsivo y atractivo turístico.