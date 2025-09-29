La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por circular a 183 km/h

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz por un presunto delito contra la seguridad vial, tras ser detectado un radar circulando a una velocidad que duplicaba el límite permitido en la carretera N-435.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 21 de septiembre, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico del Subsector de Badajoz, durante un control de velocidad en el término municipal de La Albuera, registraron con un cinemómetro de precisión a una motocicleta circulando a 183 km/h. La velocidad máxima genérica permitida para ese tipo de vía y vehículo es de 90 km/h.

El conductor fue interceptado e investigado por la Guardia Civil, y las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.

La Guardia Civil recuerda que la velocidad excesiva sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico y subraya que respetar los límites de velocidad es una obligación de todos los conductores para proteger su vida y la de los demás.