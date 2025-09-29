Llegan a los juzgados de Badajoz los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado

Los dos detenidos por la muerte de la joven de 29 años hallada muerta el pasado jueves en el incendio de un piso en Badajoz acaban de llegar al Palacio de Justicia, donde tienen que declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, al frente del caso.

Han llegado en dos furgones policiales desde la comisaría de la Policía Nacional, en cuyos calabozos han permanecido desde que fueron detenidos.

Tras prestar declaración, el juez decidirá la medida que se les impone a ambos.

Furgones de la Policía Nacional en el que viajan a los juzgados de Badajoz los detenidos. / Santiago García Villegas

De momento, no se ha aclarado el grado de implicación de cada uno de ellos en los hechos ni tampoco los cargos que se les atribuyen.

Detenidos este domingo

Según informó este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), dos personas fueron detenidas este domingo por la muerte violenta de M.A.S., cuyo cadáver se halló en una vivienda de la avenida Santa Marina de Badajoz por los bomberos que sofocaron un incendio.

A la mujer se le encontraron heridas de arma blanca y quemaduras en gran parte de su cuerpo, lo que llevó a la Policía Nacional a investigar el caso como una muerte violenta. Agentes de Policía Científica y un equipo especializado en incendios desplazado desde Madrid analizan la vivienda para determinar si el fuego fue provocado con el objetivo de eliminar pruebas.

La autopsia ya ha sido practicada en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, aunque los resultados permanecen bajo secreto.

Minutos de silencio

Mientras en los juzgados de Badajoz declaran los detenidos, los compañeros de la joven fallecida ha convocado un minuto de silencio a las 11 de esta mañana, en las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al que asistirá el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.