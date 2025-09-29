El Psoe de Badajoz reclama "repensar la Almossassa" tras una edición con "pérdida de autenticidad"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz reclama "repensar la fiesta de la Almossassa" tras una edición en la que "se ha desdibujado entre precios abusivos, pérdida de autenticidad y fallos de gestión".

Mediante un comunicado, los socialistas señalan que la Almossasa "cada año se parece menos a la fiesta que Badajoz merece". "Lo que debería ser una cita cultural y festiva de referencia para recordar la fundación árabe de la ciudad en el siglo IX, ha acabado convertida en un mercado medieval genérico, con precios desorbitados y una puesta en escena que mezcla improvisación con exceso decorativo", subrayan.

Silvia González, portavoz socialista, lamenta "que no se esté aprovechando el potencial enorme de esta festividad", mientras subraya que en lugar de poner en valor la riqueza del pasado andalusí de Badajoz, la fiesta actual "ofrece una sucesión de puestos y productos que podrían encontrarse en cualquier mercado medieval de España", lo cual supone "más de lo mismo, sin originalidad".

A esta "falta de identidad" se suma, a juicio de la portavoz socialista, la dispersión de los puestos, agravada por las obras en la plaza San José, en la calle San Pedro de Alcántara, en la plaza de Santa María y en la zona de El Campillo, que "han rodeado la fiesta fragmentando los espacios y dificultando la experiencia del visitante", señalan los socialistas. Además. Silvia González afirma que ubicar puestos en Alcazaba ha sido un desacierto, porque "dispersa la actividad y resta ambiente a la fiesta".

Por otra parte, el Psoe local apunta que aunque los precios no los fija directamente el Ayuntamiento, "la decisión política de privatizar la gestión sin establecer condiciones claras ha derivado en precios un tanto desorbitados", como son cuatro euros una cerveza, dos un pastelito árabe, 30 euros una bandeja de dulces, según denuncian en el comunicado.

Finalmente, apunta González que tras varios años con una "ambientación escasa y poco contextualizada, este 2025 se ha pasado al extremo contrario", como ha sido una "auténtica saturación" de telas y adornos, y apunta que a pesar de que la previsión de lluvia para el fin de semana, "buena parte de las actividades fueron canceladas salvo el mercado" y "no se ofrecieron alternativas bajo techo ni una programación adaptada".

Aciertos

El grupo municipal socialista también ha valorado positivamente algunos aspectos como la mejora en la señalización, la obra de teatro, el teatro de guiñol, la preocupación por la indumentaria y su colocación, las conferencias de Amigos de Badajoz con excelente temática o el "espléndido concierto" de la Banda Municipal de Música, además de la asistencia de público, que cifran en 60.000 personas, a pesar de la lluvia.

Por todo ello, el Psoe considera, "que para recuperar el rumbo, Almossassa debería aspirar a ser una cita histórica, educativa y participativa, al estilo de lo que representa Emérita Lúdica en Mérida, que logra implicar a familias, escolares y visitantes en torno a la historia viva de la ciudad". "No se trata de gastar más, sino de organizar mejor, cuidar los detalles y recuperar la autenticidad que hizo única esta celebración", sentencia Silvia González.