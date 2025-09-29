Quintana pide prudencia ante la muerte de la joven en Badajoz y asegura que “se sabrá toda la verdad”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apelado este lunes a la prudencia y al respeto en torno a la investigación por la muerte de una joven de 29 años, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado jueves en su vivienda de Badajoz.

Durante un minuto de silencio organizado por el INSS en memoria de la víctima, Quintana ha solicitado que no se realicen conjeturas sobre el caso. “No vayamos a hacer daño o más daño a la familia con lo que está sufriendo”.

El delegado ha explicado que desde el primer momento se actuó con la mayor celeridad posible. “Tratamos de dar toda la información oportuna, primero tratando de apagar un fuego y luego, posteriormente, viendo que había una víctima dentro, decretando -lógicamente- el secreto de sumario”, ha apuntado.

Precisamente ese secreto de sumario impide a la Delegación del Gobierno facilitar detalles del caso. “Por parte de la delegación del Gobierno no ha habido ni una sola información, ni siquiera vamos a decir, ni confirmar, ni desmentir ninguna información porque estamos ahora mismo en secreto del sumario y no podemos en ningún caso estropear una investigación que está abierta de manera profesional por parte de la Policía”, ha añadido.

Quintana ha insistido en que la investigación continúa abierta y que se esclarecerán los hechos. “No voy a decir absolutamente nada más para no estropear la investigación que sigue su curso, se sabrá todo lo que ocurrió y os garantizo que, con la profesionalidad que tiene la Policía Nacional, vamos a conocer todo lo que ha pasado”, ha afirmado. “Pero, mientras tanto, no generemos ninguna especulación de ningún tipo. No generemos ni demos por hecho absolutamente nada”, ha recalcado.

El delegado ha reiterado que todas las hipótesis siguen abiertas y que ni la Policía Nacional ni la Delegación del Gobierno harán declaraciones sobre el fondo de la investigación. “Sí digo que vamos a conocer la verdad y la vamos a conocer, espero que no muy tarde”, ha concluido.

Los dos detenidos en relación con el caso, un padre y su hijo, ya han pasado a disposición judicial. Ambos han llegado al palacio de justicia minutos antes de las 9.30 horas para declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 2.

"Toda la vida por delante"

Al minuto de silencio celebrado en la sede del INSS se han sumado compañeros y amigos de la joven, visiblemente emocionados, que han querido mostrar su condena y rendirle homenaje.

Francisco Javier Meléndez, uno de ellos, lamentaba profundamente lo ocurrido. “Queremos condenar este asesinato porque esto es una barbaridad, otra barbaridad más y es especialmente doloroso porque era una chica que tenía toda la vida por delante y cuando te toca de cerca es cuando adquieres una dimensión real de lo que significa un crimen como este”, ha añadido.

Meléndez ha recordado cómo el jueves desde primera hora la ausencia de la joven encendió todas las alarmas entre sus compañeros. “La echamos de menos esa mañana. Los compañeros fueron a buscarla porque no respondía a los mensajes y es cuando conocieron el incendio del piso en el que vivía”.

La víctima, funcionaria que acababa de obtener su plaza, era muy querida en el entorno laboral. “Una chica simpatiquísima, trabajadora, amable, cariñosa con los compañeros, una chica que estaba empezando a vivir”, ha señalado muy afectado.