Inclusión
Reconocimiento al Ayuntamiento de Badajoz por la inclusión de personas sordas
El Ayuntamiento de Badajoz recibió el pasado sábado 27 de septiembre un reconocimiento de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) en un acto celebrado en Cáceres.
El teniente de alcalde Javier Gijón recogió el galardón, que pone en valor la apuesta firme del consistorio pacense por la inclusión y accesibilidad de las personas sordas, un compromiso materializado en los últimos años a través de diversas iniciativas. Entre ellas destaca la implantación del Servicio de Video-Interpretación en Lengua de Signos, disponible en la página web municipal. Este servicio pionero permite que las personas sordas puedan comunicarse a través de videollamadas con intérpretes de lengua de signos, facilitando la navegación por el portal web, el acceso a la información municipal y la realización de trámites electrónicos en igualdad de condiciones. Con este reconocimiento, FEXAS ha querido subrayar el esfuerzo del Ayuntamiento de Badajoz en la construcción de una ciudad más inclusiva, accesible y comprometida con la diversidad.
