Renfe lanza 10.000 plazas para la Feria Ganadera de Zafra el próximo fin de semana

Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel. A los servicios habituales y la reapertura de la línea Huelva-Zafra se sumarán varios trenes en doble composición, lo que permitirá duplicar la capacidad y alcanzar una oferta global cercana a las 10.000 plazas durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

El refuerzo busca facilitar los desplazamientos a Zafra, reducir el uso de vehículos particulares y minimizar tanto los riesgos en carretera como las aglomeraciones en los accesos y aparcamientos del recinto ferial.

Además, Renfe promociona la cita ganadera mediante la tematización de los cabezales de los asientos en los trenes de Media Distancia que circulan por la región.

Tarifas especiales para viajar al certamen ganadero

Los servicios especiales circularán desde diferentes municipios extremeños y todos tendrán parada en el apeadero de Zafra Feria, ubicado frente a la entrada principal del recinto donde se desarrolla el certamen ganadero.

Renfe ha lanzado una oferta especial de billetes de ida y vuelta con motivo de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, que estará disponible los días 4 y 5 de octubre de 2025.

Los precios varían en función del punto de origen. Desde Villanueva de la Serena, Don Benito, Valdetorres y Guareña, el coste será de 12 euros. Para quienes viajen desde Mérida, el billete tendrá un precio de 8 euros; desde Calamonte, 7 euros; desde Almendralejo, 5 euros; y desde Villafranca de los Barros, únicamente 3 euros.

Con esta promoción, Renfe busca facilitar el acceso en tren a uno de los eventos más multitudinarios de Extremadura, ofreciendo una alternativa cómoda y asequible al transporte por carretera.

Los viajeros pueden consultar los horarios y adquirir su billete en los canales habituales de venta. Durante el desarrollo de la Feria Internacional Ganadera se reforzará la información con personal de atención al cliente en las estaciones de Mérida y Zafra Feria. Renfe ha movilizado a cerca de 100 trabajadores para gestionar este dispositivo especial, entre maquinistas, interventores, mecánicos, personal de seguridad, etc.