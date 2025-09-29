Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

Rodrigo Espada analiza la escultura pública de Badajoz

El doctor en Bellas Artes ofrece mañana una conferencia a partir de las 20.00 horas

Cartel de la conferencia ‘Escultura pública en la ciudad de Badajoz’.

Cartel de la conferencia ‘Escultura pública en la ciudad de Badajoz’. / La Crónica

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP) acoge mañana a las 20.00 horas en su sede de la calle San Juan una nueva conferencia a cargo de Rodrigo Espada Belmonte titulada: ‘Escultura pública en la ciudad de Badajoz’.

Durante esta nueva sesión del ciclo de arte y artistas de la RSEEAP, este escultor analizará el papel del arte en la capital pacense y en la sociedad contemporánea, además de ofrecer una reflexión en torno a la presencia de la escultura en los espacios públicos de la ciudad, su dimensión estética y su valor como testimonio cultural y social.

La presentación correrá a cargo de Zacarías Calzado Almodóvar, director de la sección de Arte y Música de la RSEEAP, que enmarcará la sesión dentro del objetivo de este ciclo: acercar al público la obra de artistas y la riqueza cultural del entorno que les rodea.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. También podrá seguirse en directo y en diferido a través del canal oficial de la RSEEAP en YouTube.

