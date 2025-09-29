En la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País
Rodrigo Espada analiza la escultura pública de Badajoz
El doctor en Bellas Artes ofrece mañana una conferencia a partir de las 20.00 horas
La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP) acoge mañana a las 20.00 horas en su sede de la calle San Juan una nueva conferencia a cargo de Rodrigo Espada Belmonte titulada: ‘Escultura pública en la ciudad de Badajoz’.
Durante esta nueva sesión del ciclo de arte y artistas de la RSEEAP, este escultor analizará el papel del arte en la capital pacense y en la sociedad contemporánea, además de ofrecer una reflexión en torno a la presencia de la escultura en los espacios públicos de la ciudad, su dimensión estética y su valor como testimonio cultural y social.
La presentación correrá a cargo de Zacarías Calzado Almodóvar, director de la sección de Arte y Música de la RSEEAP, que enmarcará la sesión dentro del objetivo de este ciclo: acercar al público la obra de artistas y la riqueza cultural del entorno que les rodea.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. También podrá seguirse en directo y en diferido a través del canal oficial de la RSEEAP en YouTube.
