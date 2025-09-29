La Salita del Cómic de Badajoz reivindicará la historia y el talento de Extremadura

La XVI edición de la Salita del Cómic y la Ilustración, que se celebra los próximos 3 y 4 de octubre en Badajoz, está orientada al género histórico, con el objetivo de destacar el talento de los dibujantes y autores extremeños, así como reivindicar la importancia y riqueza de Extremadura.

Así lo han confirmado hoy el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y Carlos Díaz, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura (Extrebeo), entidad organizadora de esta iniciativa.

El museo de la Ciudad 'Luis de Morales' volverá a ser la sede de La Salita del Cómic, aunque el sábado algunas de las actividades se llevarán a cabo en el paseo de San Francisco. Como la elaboración de un cómic gigante en directo, donde 20 dibujantes elaborarán a 70x50 las viñetas del cómic 'Extremadura: Nada que ver', historia escrita por el propio Carlos Díaz, para "desmontar los mitos y estereotipos y hacer ver que Extremadura es mucho más que campo", a partir de las 11.30 horas. Durante la ilustración, se llevará a cabo un cuentacuentos a cargo de Chiribamba y una actuación musical por parte del grupo 'The Wild Rock'.

"Acercar el noveno arte"

El viernes a las 17.30 tendrá lugar la inauguración oficial en el museo, que se seguirá con la presentación de las novedades de esta XVI edición y las ponencias y charlas de grandes dibujantes y autores extremeños, como el cómic de la revista Grada, firmado por Mayte García de la Mora, con el fin de "sacar el cómic de las bibliotecas y acercar el noveno arte a la sociedad y al público general", ha explicado Carlos Díaz.

La sesión del viernes finalizará con la ponencia de Miguel Gómez (Gol), presidente de Extrebeo, y Noelia Vega, que hablarán sobre el cómic histórico hecho en Extremadura, el estado actual de este género, su forma de trabajar y el futuro de este arte.

La sesión vespertina del sábado, que arranca a las 17.30 horas, contará, entre otras, con la presentación del cómic 'Pinito del Oro', de Alex de la Fuente, y la intervención de la invitada especial de esta edición, la autora catalana, Montse Mazoriaga, que hablará sobre el cómic histórico feminista.

Para complementar la programación, el museo acogerá desde el viernes y hasta el próximo 13 de octubre la exposición 'Mundo Digital', que consta de 20 ilustraciones realizadas por autores de la región que reflexionan sobre las nuevas tecnologías y sus consecuencias.