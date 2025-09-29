Vídeo | Llegan a los juzgados de Badajoz los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado
Los dos detenidos por la muerte de la joven de 29 años hallada muerta el pasado jueves en el incendio de un piso en Badajoz acaban de llegar al Palacio de Justicia, donde tienen que declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, al frente del caso.
