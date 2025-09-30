Amigos de Badajoz denuncia que las nuevas puertas del Hospital Provincial alteran un edificio protegido

La Asociación de Amigos de Badajoz ha denunciado este martes la situación de “indefensión patrimonial absoluta” en el antiguo Hospital Provincial de San Sebastián, actual Hospital Centro Vivo. Según el colectivo, las obras que transforman nueve ventanas en puertas en la planta baja suponen “una modificación estructural de las fachadas” que “contravienen la normativa urbanística municipal”.

La entidad acusa a la Diputación de Badajoz, promotora de la reforma, y al ayuntamiento, responsable de conceder la licencia, de “contravenir su propia normativa de protección” y de mostrar “una insensibilidad absoluta ante un edificio histórico protegido del s. XVIII”.

Las actuaciones comenzaron en junio y, según informó la diputación el pasado 30 de julio a este medio, tienen como objetivo “mejorar la accesibilidad del edificio y facilitar la evacuación”. Seis de los nueve accesos ya estaban terminados a mediados de verano y la finalización estaba prevista para este mes de septiembre. La obra fue adjudicada a la empresa AL-SENERA con un presupuesto de 110.156 euros.

Críticas y propuestas

Amigos de Badajoz recuerda que, para derribar la plaza de toros de la ciudad, “el ayuntamiento procedió a descatalogar el histórico coso taurino antes del derribo” y advierte de que ahora se repite una situación similar. El colectivo sostiene que las aperturas “solo parecen beneficiar a los establecimientos hosteleros allí establecidos”.

Como posibles alternativas, la asociación plantea que se podría “descatalogar el edificio y poder hacer con él lo que le plazca a la diputación” o bien “adaptar los nuevos usos del inmueble a la tipología histórica del edificio”. También defienden la opción de “utilizar las vías de evacuación existentes en el edificio” o abrir nuevos huecos únicamente en “la fachada ex-novo diseñada en los años 80 que da a la calle Sor Agustina”, donde consideran más justificada la intervención.

La Diputación responde

Desde la Diputación de Badajoz han respondido a las acusaciones y han recordado este martes que el proyecto se ejecuta “con licencia municipal de obras, informe urbanístico favorable y consenso con Patrimonio”. La institución subraya que la apertura de huecos busca “garantizar la evacuación en caso de incendio y posibilitar el uso completo del edificio”, al tiempo que “minimiza el impacto visual al situar la intervención en una fachada menos prominente”.

En un comunicado, la Diputación destaca que ayuntamiento, Junta y Diputación “han trabajado de forma conjunta” para hacer posible la puesta en uso del Hospital Provincial de San Sebastián, “respetando en todo momento su valor patrimonial y con un objetivo claro: garantizar la seguridad y el futuro uso público del inmueble”.