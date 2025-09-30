“En Badajoz es muy barato el desayuno, tiene su propia idiosincrasia”

La tostada vegetal de Extretapas es su gran orgullo. No es para menos. Su frescura en boca y los productos bien seleccionados hacen que sea la más demandada de su barra.

“La hacemos distinta a todo el mundo”, asegura Carreño. Lechuga, mahonesa, atún y jamón york son los ingredientes que utilizan en este local. Ellos se esfuerzan en darle la complejidad que tiene, puesto que es un acompañamiento que debe presentarse recién hecho. En su establecimiento se elabora la mezcla justa para untar sobre siete tostadas. Cuando se acaba, se vuelve a preparar las veces que haga falta. “Así nos aseguramos de que la lechuga está bien, no suelta agua y la vegetal sale perfecta”.

Más de 20 años lleva la barra de Extretapas dando servicio a los vecinos de la zona centro y a las personas de fuera de Badajoz que vienen a comprar a El Corte Inglés. Sus puertas se abrieron en 2004 y desde entonces han sobrevivido a todas las crisis económicas y sanitarias. Será porque su propietario, José Luis Carreño, ‘tiene carrera’ en la hostelería.

Con una amplia terraza y un interior bien climatizado, esta opción es perfecta para quienes quieren desayunar en un bar ‘de los de toda la vida’.

Tostada vegetal de Extretapas por 2,50€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Está orgulloso de aguantar, contra viento y marea, durante dos décadas con su bar abierto?

La verdad es que sí, y más con la que está cayendo. No hacemos más que superar crisis de todo tipo. Nosotros siempre hemos estado aquí, en la plaza.

¿Cuál es la historia de este local y por qué eligieron la plaza Conquistadores para ubicarse?

Cuando empezamos, yo era empleado. Los socios me ficharon para llevar el negocio porque yo venía de trabajar en la noche, estaba un poco quemado. Fui encargado y poco después, propietario. Siempre estuvo en la plaza.

¿Funciona bien esta ubicación?

La plaza va muy bien a nivel desayunos y a todos los niveles. Habrá sitios mejores, claro, pero la plaza es muy completa porque al estar El Corte Inglés delante, conformamos como un centro comercial abierto. Ellos ofrecen los artículos a comprar y nosotros, la restauración. Continuamente hay gente en la zona, tanto de Badajoz como de fuera.

¿Reciben a mucho cliente de fuera de la ciudad?

A muchísimos. Nosotros notamos rápidamente cuando hay fiesta en algún pueblo o en Portugal, por ejemplo. También estamos cerca de la residencia militar, que atrae a muchos de ellos jubilados que se quedan a dormir. Cuando llegan, se sorprenden muchísimo de la cantidad de gente que sale a desayunar a Badajoz. No se explican cómo pueden estar los bares llenos un martes a las diez de la mañana, nos dicen que no es normal que no haya sitio en los veladores.

¿Abren a diario para desayunos?

Abrimos de lunes a sábado a las ocho de la mañana. Los domingos descansamos salvo el primer domingo de mes, que seguimos el ritmo del comercio. Si ellos abren, nosotros también.

¿Y se nota diferencia entre el cliente de diario y el de fin de semana?

Sí, se nota muchísimo. De lunes a viernes hay que darle caña al desayuno porque la gente no tiene tiempo, el sábado es distinto. De todas formas el perfil de nuestro cliente no es solamente el trabajador: nosotros tenemos a muchos vecinos mayores y a gente que viene de compras. Hay algunos que vienen estresados y me meten prisa a las diez de la mañana, que yo le digo siempre “señora, no me meta prisa que El Corte Inglés cierra a las diez de la noche”. Pero al final, son los menos. La mayoría de clientes se portan bien.

¿Cuántos desayunos salen de su cocina al día?

Es variable, pero el día que menos salen son 150. A partir de ahí, crece.

¿Es importante el desayuno en la caja del día de su establecimiento?

Sí y no, porque los desayunos son muy baratos. Pero es que es una forma de arrancar. Así no se empieza el día a las 12.30 horas con el cajón vacío. La ventaja principal de dar desayunos es que consigue fidelizar clientes. Cuando viene gente no recurrente, que viene de fuera a comprar, repite si la trabajas bien. Si se va contento vuelve a comer, a merendar o repite la siguiente vez que pasa por aquí. Es nuestra forma de atraer a gente. Yo sé que en Badajoz es muy barato desayunar, pero quizá si no fuera así vendería la mitad por las mañanas. El desayuno tiene su propia idiosincrasia.

Tras 21 años al pie del cañón, ¿cómo ve su negocio dentro de otras dos décadas?

Nuestro negocio está bien montado. No cambio mucho nada porque lo que funciona, no hay que tocarlo. Yo creo que en 20 años seguiremos igual, con la misma intención de hacerlo bien y ofreciendo el mejor producto.