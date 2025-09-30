La Crónica de Badajoz, nominada con un Antifaz de Plata

La asamblea de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) ha nominado a La Crónica de Badajoz por su trabajo de visibilidad y puesta en valor del Carnaval de Badajoz 2025.

Junto al periódico, comparten nominación a la 'difusión del carnaval' Extremadura 7 días, Marcos de la Concepción y No puedo tengo ensayo.

Este año el Antifaz de Plata honorífico recae en Juan Antonio Rodríguez Peña y los nominados al Antifaz de Plata Mejor Murga son Marwan Chilliqui, Los Chungos, Al Maridi y Los Water Closet.

En la categoría de Mejor Fotografía figuran Silencio Dorado, En Estado Puro, Esperando el momento y Resiliencia y en el apartado al Mejor Maquillaje Los Tukanes, Wailuku, Caribe y Moracantana.

Por otro lado, el Antifaz de Plata Estandarte Fijo ha nominado a Wailuku, Moracantana, Los Colegas y Cambalada y el Estandarte Móvil va para Umsuka Imbali, Aquelarre, Los Colegas o Cambalada.

Mientras, el Antifaz de Plata Especial FALCAP será para Óscar González (Los Desertores), Jonathan Ojeda (Caribe), Antonio Cayero (Valkerai) o para Marcos Vasco (Meraki).

Las comparsas Los Colegas, Los Tukanes, Donde Vamos la Liamos y Aquelarre optan al Mejor Disfraz Original y La Bullanguera, Donde Vamos la Liamos, Las Monjas y Los Colegas al Mejor Disfraz.

Los nominados a la Mejor Música son Caribe, Los Colegas, Los Pirulfos y Donde Vamos la Liamos y el Antifaz de Plata Mejor Comparsa Infantil recaerá en Moracantana, Balumba, El Vaivén o Cambalada.

Optan al Mejor Grupo Menor Dekefuistis, Los Chalchimpapas, Baluarte Carnavalero y Los Camalotes del Guadiana y al Mejor Artefacto Pues Anda que Tú.

Entre otros galardones destaca el Antifaz de Plata Mejor Comparsa que en esta edición premiará a Cambalada, Los Colegas, Moracantana o a la agrupación Donde Vamos la Liamos.

Cambio de ubicación

Julio Macho, presidente de la federación, ha recordado que la asamblea ha decidido cambiar la fecha y el lugar de la gala de entrega de los reconocimientos. El Ayuntamiento había propuesto el 29 de noviembre, una fecha que, según la federación, resultaba "poco adecuada" al coincidir con el Black Friday —cuando muchas personas trabajan en el comercio— y estar demasiado cerca de la Navidad.

Por ello, por mayoría y con el consenso de todos los grupos, se acordó celebrar el acto el 11 de octubre en el Palacio de Cristal del Hotel Río, un espacio al que la gala regresa después de seis años. El aforo será de 700 personas, frente a las 1.180 que podía acoger el recinto de Ifeba, lo que convierte a esta edición en un evento más íntimo y exclusivo.

Julio Macho ha destacado que la decisión se ha tomado pensando en el bienestar de los asistentes y en el éxito de una gala que pretende "seguir reconociendo el trabajo y la pasión por el carnaval pacense". Será una edición además especial porque los Antifaces de Plata celebran su 30 aniversario en Badajoz.

Durante la gala, que comenzará a las 21 horas, habrá una actuación de la tamborada ganadora este año, la comparsa Cambalada. La cita incluirá una cena, la entrega de premios y diversas actuaciones en un ambiente festivo que pondrá el broche de oro a este carnaval, que en 2022 recibió el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Cada asistente deberá abonar el importe del menú, ya que el precio de la cena no está incluido en la invitación. Aunque la federación ha reservado algunas entradas para los nominados, la mayoría de las localidades ya se han vendido, reflejando la expectación que despierta este encuentro entre comparsas, murgas, grupos y amantes del carnaval.

La FALCAP ha anunciado esta mañana los nominados al Antifaz de Plata en la Diputación de Badajoz, en compañía de Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, Deportes y Juventud, quien ha destacado que estos galardones "vuelven a representar el espíritu carnavalero que nos enorgullece a todos, porque hacer provincia significa, precisamente, apoyar y poner en valor aquello que más disfrutan nuestros municipios, lo que llena sus calles de música, color y convivencia”.