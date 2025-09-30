Incendio
Una densa nube de humo cubre a Badajoz
Badajoz ha amanecido este martes con una densa nube de humo que se ha extendido por buena parte de la ciudad. El olor a quemado, perceptible incluso con las ventanas cerradas, ha despertado la inquietud de numerosos vecinos desde primera hora de la mañana.
El humo, que ha cubierto gran parte de los barrios de Badajoz, ha despertado dudas entre los vecinos sobre su procedencia.
El servicio de bomberos del Ayuntamiento ha confirmado que ha recibido múltiples llamadas solicitando información, aunque todo indica a que se debe a quema de rastrojos.
