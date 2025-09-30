“Nuestro desayuno se diferencia de otros por sus ingredientes atentamente seleccionados”

Tomate de alta calidad - a poder ser, extremeño- triturado y un buen jamón ibérico. Esos son los ingredientes de la tostada más vendida de la Cafetería de Río. Sin más. Sobre un buen pan calentito, estos bocados saben a gloria. Las migas extremeñas son el segundo motivo de peregrinación de pacenses hasta este establecimiento, que cada día recibe a huéspedes del hotel pero también a vecinos de Badajoz que buscan comenzar el día con buen pie. “No lo decimos nosotros, dicho por los propios clientes: nuestras migas son las mejores de Badajoz”, aseguran los responsables de este local.

El café, de primera calidad, se toma sentado en cómodos sillones y en un ambiente relajado que invita a disfrutar del café del desayuno.

El hotel Río se construyó en Badajoz en el año 1967. Nueve años después, José Luis Iniesta padre lo compró, haciéndose también con la cafetería. Punto de referencia en Badajoz, este local ha conseguido mantener la calidad a lo largo de las décadas a base de esfuerzo, materia prima de primera y trabajo en equipo. Sus clientes “siempre vuelven”, aseguran desde la gerencia. Aun así, este local ha sabido sobrellevar el paso del tiempo gracias a su capacidad de adaptación y el conocimiento del negocio.

Migas Extremeñas con café / Santiago García Villegas / Santi GarcÃ­a

¿Cuántas personas trabajan actualmente allí a la hora del desayuno? ¿Qué papel juega su equipo en el éxito del desayuno que ofrecen?

A la hora del desayuno trabajan 3 personas, pero en días de mayor afluencia de clientes pueden ser 4. El equipo es fundamental para ofrecer un buen servicio y sobre todo un buen desayuno. Un buen trabajo en conjunto y la organización son fundamentales para sacar adelante un desayuno tan bueno como el que nosotros lo ofrecemos.

Tantos años dan para mucho. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado en la historia de la cafetería?

Quizás el mayor reto al que nos hemos enfrentado ha sido la pandemia. Después del confinamiento, conseguimos que la gente tuviera la misma confianza de volver a nuestra cafetería, teniendo en cuenta el miedo de salir e interaccionar.

¿Qué diferencia su desayuno del de otros establecimientos?

Nuestro desayuno se diferencia de otros por sus ingredientes atentamente seleccionados, por la forma en que se preparan, pero la diferencia principal es que nuestro desayuno tiene una combinación de alimentos que representan la cultura culinaria de nuestra región.

¿Cuál es la filosofía detrás de su carta matutina?

La filosofía de nuestra carta matutina es reflejar de la mejor forma posible nuestra identidad extremeña en un local de referencia en Badajoz durante tantos años y ofrecer a nuestros clientes productos de calidad. No se trata solo de una lista de precios, sino de una declaración de intenciones que abarca todo: productos buenos y de temporada, los métodos tradicionales de elaboración, la experiencia en su totalidad del cliente… todo ofreciéndole el mejor servicio.

¿Ha notado cambios en los hábitos de desayuno de sus clientes en los últimos años?

Los hábitos de desayuno han cambiado en los últimos años hacia opciones más saladas y menos azucaradas. La gente prefiere más las tostadas, ya no tanto la bollería e intentan comer más saludable y menos productos con azúcar.

¿Cómo logra crear un ambiente que invite a comenzar bien el día?

Hemos conseguido durante todos estos años crear un ambiente matutino acogedor en nuestra cafetería gracias al personal que tenemos, al servicio ofrecido y a los productos de calidad. La gente disfruta de un buen café, se suelen reunir aquí o tener videoconferencias acompañadas de una deliciosa tostada y como no, un café a su gusto. Tenemos clientes habituales que vienen a diario porque se encuentran arropados, como en una familia.

Hablando de café, ¿qué importancia da al café y cómo selecciona a sus proveedores?

Para nosotros el café es fundamental porque constituye la base del negocio, es el motivo de encuentro de tantas personas, de tantas reuniones que comentaba. Elegimos el mejor café para tener a nuestros clientes siempre satisfechos. El café nos acompaña durante todo el día: empezando con el desayuno y siguiendo con el almuerzo, merienda... Por eso para nosotros es fundamental elegir el mejor.

¿Tiene alguna anécdota curiosa de clientes habituales durante el desayuno?

Pues no sé si llamarlo anécdota pero tenemos un cliente en nuestro hotel que lleva alojado más de 50 años. Este señor, don Antonio Egea, desayuna, come y cena todos los días, sin faltar ninguno, en nuestra cafetería. Este año ha cumplido 100 años, sin duda es una seña de que este establecimiento sabe cuidar de nuestra clientela a lo largo de los años y, por qué no decirlo: nuestra cocina, productos y servicio alargan la vida de nuestros clientes.