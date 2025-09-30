Uno de los detenidos por el crimen de la funcionaria en Badajoz pasa su primera noche en prisión

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es lo que decretó ayer juez para uno de los dos detenidos por la muerte de la funcionaria de 29 años M. A. S. C. Se trata del vecino que vive enfrente del piso en el que fue hallado el cadáver de la joven con varias heridas de arma blanca y quemaduras en gran parte del cuerpo el pasado jueves, mientras los bomberos sofocaban un fuego, presuntamente intencionado con el objetivo de borrar pruebas, en una vivienda de la cuarta planta del número 54 de la avenida Santa Marina de Badajoz.

El varón, al que se le atribuyen los delitos de homicidio e incendio, se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, que acordó su ingreso en la cárcel, a donde fue trasladado por la Policía Nacional sobre las dos de la tarde.

Bajo custodia en el hospital

El otro detenido, padre del primero y a quien se le investiga por los mismos delitos no llegó a prestar declaración en sede judicial, ya que tuvo que ser trasladado por problemas de salud al hospital. Se ha prorrogado su detención judicial, a la espera de que pueda ser escuchado por el juez, que decidirá entonces la medida cautelar que le impone. Mientras tanto, permanecerá en el módulo de custodia policial del Perpetuo Socorro.

Los dos investigados llegaron al juzgado en un furgón policial minutos antes de las 9.30 horas desde los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional, donde permanecían desde que fueron detenidos. Según fuentes consultadas por este diario, fue el viernes por la tarde -un día después de el crimen-, cuando el padres se personó en dependencias policiales y se autoinculpó de la muerte de la joven. Su versión de los hechos no cuadró a los investigadores desde el primer momento y las dudas que les generaba se confirmaron solo unas más tarde, cuando el hijo acudió a la comisaría para confesar que había sido él.

Ambos fueron detenidos. El hijo como presunto autor de un delito de homicidio y otro de incendio, y el padre, por este último y por encubrimiento.

Sin embargo, según confirmó la abogada de padre, Alicia Correa, el juez los investiga a los dos por los mismos: homicidio (penado con entre 10 y 15 años de prisión) e incendio (puede ser castigado hasta con entre 10 y 20 si se acredita que hubo riesgo para las personas) . El hijo está representado por el letrado José Andrés Cortés.

Una vez que el detenido que se encuentra en el hospital declare en el juzgado -se prevé que sea hoy martes-, se determinará qué delitos se le imputan finalmente y si ingresa en el centro penitenciario -lo más probable- o queda en libertad con cargos.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recordó ayer que la causa sigue siendo secreta y que la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 2 continúa (por ahora no se han inhibido en favor del de Violencia de Género). Esto supone que las partes están en cierta forma «a ciegas» pues desconocen las pruebas obtenidas tanto por la policía como por los forenses.

La familia de la joven ya se ha personado como acusación particular. Su portavoz, Antonio Fernández, aseguró ayer que, si hay motivos, lucharán por la prisión permanente revisable.