“Estoy orgullosísimo de continuar con el legado de mi madre”

La receta del churro de Maruja 2.0 es como la de la Coca-Cola: un absoluto secreto. La madre de Norberto, madre de una familia de seis hermanos, aprendió a hacerlos de forma autodidacta y tardó años en perfeccionar la receta. “Unos días salían mejor y otros peor hasta que dio con el punto clave. Desde entonces no se ha vuelto a tocar ni por ella ni por mí”, asegura el hostelero.

El sabor tradicional de antaño se mantiene en estos churros que sobreviven al paso del tiempo. Buen aceite, buena materia prima y la mano de Norberto hacen que este alimento sea el favorito para desayunar de muchos pacenses.

Esta es la historia de un enamorado de San Roque que decidió dejar un negocio en su localidad natal, Guadiana, para abrir en Badajoz. Armado con la receta que su madre le enseñó y un trato excelente hacia los clientes, Norberto se ha hecho un hueco en la ciudad. Desde su esquina blanca y azul, ofrece exquisitos churros en horario de mañana y de tarde a todo aquel que quiera pasar por su establecimiento a comprar y a entablar una amigable conversación. Un local como los de toda la vida.

Churros de la churrería Maruja / Santiago García Villegas / Santiago Garcia Villegas

¿El churro forma parte de nuestra cultura?

Absolutamente sí. Es patrimonio de Badajoz y de toda España.

¿Cómo se inició usted en el mundo de los churros?

Lo llevo mamando toda la vida. Cuando mi madre se inició en el mundo de la churrería yo tenía cuatro años y siempre decía ella que, cuando se jubilara, yo continuaría con el negocio. Ella tuvo su local durante más de 30 años en Guadiana.

¿Y cómo se lo quedó usted?

Yo tenía trabajo en otro sector, pero no me veía en él con 60 años. Ella se jubiló y, cuando vi la oportunidad, me lancé. Habían pasado dos años desde que ella lo había dejado, era 2018. Empecé los fines de semana solamente en el pueblo porque compaginaba los dos trabajos. Pasados unos meses decidí tirarme al barro y apostar por la churrería.

¿Y cuándo se traslada a Badajoz?

Hice una locura porque me vine en plena pandemia. Cuando dieron permiso para abrir los negocios con las medidas de seguridad, abrí en el pueblo. Al poco me ofrecieron el local que tengo ahora en San Roque, lo vine a ver y me decidí. Mi familia me apoyó. Quería probar porque en el pueblo no daba para vivir de este negocio. Yo tenía toda la confianza en la receta de churros que tenemos y en mí como persona para llevar un negocio.

¿Se le da bien estar de cara al público? ¿Es complicado?

A mí es que se me da muy bien tratar con la gente, con todo el que venga. Me gusta. El cliente viene a un sitio donde sabe que va a estar a gusto.

¿Y por qué eligió San Roque para montar su churrería?

A mí me encanta San Roque. Ya me gustaba entonces, incluso mucho antes de buscar local. Mi primera novia fue del barrio, además de que yo pertenezco a la asociación musical Santísimo Cristo Rey, que es de aquí. Tengo amistades, conocidos. Al final, este barrio no deja de ser un pueblo grande. Además la zona donde está el local es la más familiar. Cuando encontré el local, me metí de cabeza y me ha ido fenomenal desde el primer día. Soy un ‘macha’ más.

¿Está orgulloso de ser la segunda generación de churreros de su familia?

Mucho. Estoy orgullosísimo de continuar con el legado de mi madre. De hecho, la churrería lleva su nombre porque Maruja tenía que seguir ligada a los churros.

¿Cómo es el trabajo del churrero?

Parece sencillo pero tiene su cosa. No es echar la masa en el aceite y ya está, hay que atender a muchos factores. La temperatura, las calidades de los productos, los tiempos, cómo le gusta más al cliente la fritura… hay que intentar agradar siempre.

La receta es tradicional pero usted innova en otros sentidos, porque también abre en horario de tarde.

Sí. Cuando vine a Badajoz, sabía que había pocas churrerías que abrieran por la tarde y por la noche. Yo ya lo hacía en el pueblo porque así lo inició mi madre en su día. Aquí decidí probar. Es que en invierno te apetecen mucho unos churritos con chocolate para cenar.

¿Y qué tal le va?

Acerté, está claro. Tengo muchos y muy buenos clientes, las ventas por la noche son buenas. Es desde octubre hasta primavera cuando abro mañana y tarde porque en verano parece que apetece menos. En Semana Santa me pasan por la puerta dos procesiones, que es un placer tenerla churrería abierta. Cada día vamos a más en ambos horarios.