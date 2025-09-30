Las Escuelas Deportivas para Mayores en Badajoz comenzarán el 2 de octubre con relajación, pilates, taichí o petanca

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), a través de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz, ha presentado la XII edición de las Escuelas Deportivas para Mayores, dentro de la campaña “30 años en movimiento, 30 años contigo”, y que ofrecerán actividades de relajación, pilates, taichí, rutas de senderismo o petanca.

El programa, que dará comienzo el próximo 2 de octubre y se prolongará hasta el 28 de mayo, ofrece a las personas mayores la oportunidad de mantenerse activas, mejorar su condición física y disfrutar de actividades deportivas y recreativas adaptadas a sus capacidades.

Cartel escuelas deportivas de mayores. / Ayuntamiento de Badajoz

Objetivos del programa

Los objetivos de las Escuelas Deportivas pasan por motivar a los participantes y fomentar la constancia; mejorar la condición física general y la respiración; promover posturas corporales correctas, evitando lesiones; desarrollar actividades en diferentes entornos; favorecer la socialización y el hábito deportivo; e impulsar la superación personal y el bienestar psicológico.

Oferta y acceso gratuito

La oferta incluye disciplinas como relajación, pilates, taichí, senderismo, petanca, pádel, tenis de mesa, tiro con arco o ajedrez, entre otras. Las actividades se desarrollarán tanto en las instalaciones municipales de la ciudad como en las pedanías de Sagrajas, Balboa, Villafranco, Gévora y Novelda, con horarios adaptados a cada zona.

La participación es gratuita y con plazas limitadas, según ha detallado el ayuntamiento, que ha apuntado que desde la Concejalía de Mayores se ofrecerá orientación personalizada para recomendar las actividades más adecuadas en función de la condición física de cada participante.

El concejal de Mayores, Juancho Pérez, ha destacado el compromiso de ofrecer a los mayores de Badajoz oportunidades “reales” de mantenerse en forma, compartir momentos y sentirse parte activa de la ciudad. Ha recordado además que la actividad física no solo mejora la salud, sino que también refuerza la autoestima y las relaciones sociales, motivo por el que siguen apostando con fuerza por estas Escuelas Deportivas, que “ya son una referencia consolidada”.

El horario por sedes y deporte se puede consultar en la página web del ayuntamiento.