Francisco Muñoz Soler presenta ‘Signo y Presencia’

La sede de la Fundación CB, en el número 22 de la calle Montesinos, acoge mañana a las 20.00 horas la presentación de la última obra del poeta malagueño Francisco Muñoz Soler, ‘Signo y Presencia’, bajo el marco de autores invitados por la ‘Tertulia Literaria Página 72’.

Se trata de un poemario que reúne la voz madura, crítica y humanista de su autor, que plasma en los versos su experiencia vital, su mirada filosófica y su compromiso ético con la humanidad.

La obra está estructurada en siete bloques temáticos que exploran cuestiones universales: la búsqueda de sentido, el paso del tiempo y la muerte, la identidad personal, la necesidad de una ética colectiva, la denuncia de las guerras y la injusticia, el respeto al medio ambiente y la reivindicación de los derechos y oportunidades de las mujeres.

Con más de 20 libros publicados, Francisco Muñoz Soler cuenta con una amplia trayectoria internacional.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.