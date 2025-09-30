Ignacio Gragera a la expectativa de posibles errores con el ‘basurazo’

La tasa de basura, o basurazo como se conoce popularmente, continúa en siendo blanco de debate. Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbaba el impuesto diseñado por el ayuntamiento leonés. Lo determinó por un error de forma. Esto da alas a asociaciones vecinales y de consumidores de la ciudad a anunciar que analizarán el procedimiento administrativo desarrollado por el Ayuntamiento de Badajoz en su tramitación por si hubiera defectos similares.

El alcalde de Badajoz aseguró ayer en una comparecencia pública que están a la expectativa de posibles problemas que puedan surgir en cuanto a la imposición de este nuevo gravamen. El de León es uno de los resultados de una «normativa totalmente abierta e indefinida». El alcalde recordó que desde «el inicio» alertaron de que iba a provocar problemas a la hora de su implantación. Incidió en la naturaleza de este impuesto: «Estamos en esta situación porque el Gobierno de España decidió imponernos esta tasa de basura».

Ayuntamientos forzados

Según Gragera, desde su equipo de gobierno se ha hecho «lo que se tenía que hacer» y han interpretado la norma de la forma que han estimado «más conveniente» ante lo que define como «una chapuza tremenda del Gobierno». En este sentido, lo diseñaron de «la manera más clara posible y más honesta sabiendo que era algo que generaba un gran rechazo social». Un rechazo que dijo, asume como propio porque «no lo hubiera impuesto en ningún caso».

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz. / J. H.

También señaló que tras «forzar» a los ayuntamientos a poner una tasa no se les ha dado «herramientas claras sobre cómo hacerlo» y recordó que no les corresponde a ellos revisar la nueva tasa, ya que a quien corresponde «definir la norma que llega a las ordenanzas municipales es al Gobierno de España». Entre otros aspectos, indicó que hay líneas generales en el texto propuesto que «están absolutamente indefinidas» y también afeó la falta de herramientas para poder determinar con claridad el método de la aplicación.

Tasas polémicas

Ignacio Gragera señaló que dos de las tasas más polémicas que ha tenido que implantar su equipo en los últimos tiempos son la de basura y la de zonas de bajas emisiones, dos gravámenes que «son imposiciones del Gobierno». Al mismo tiempo, criticó que el PSOE, «quien más ha criticado esto, no asuman las consecuencias de los actos de sus compañeros». Por último, reclamó que cada vez que salga una norma «se madure y se intente realizar de manera técnica y no sea una norma en construcción» porque según, sino consigue «una tasa indefinida» que se va «mejorando a través de la interpretación jurisdisprudencial».

De esta forma, aclaró que se todos los ayuntamientos del país se han «visto obligados y forzados a interpretarlas». En el caso del pacense, intentando que «impacte lo menos posible en la ciudad» en cuanto a los problemas que está teniendo en otros territorios.

Continúa las notificaciones

También señaló la diferencia entre «ajustar una tasa existente» en la que se ha pasado de pagar 150 a 200 como ha ocurrido en algunas ciudades de España y la situación que se vive en Badajoz, en la que se va a «pasar de pagar cero a 92 euros de media». Aunque expuso que la capital pacense sigue estando por debajo de la media del país.

En cuanto a la notificación de esta tasa sigue en proceso de recepción por parte de los usuarios: «Se están remitiendo a cada una de las notificaciones a los domicilios y llegarán, obviamente, antes de que termine el plazo». Un plazo que terminará a final de noviembre.