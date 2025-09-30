El juez toma declaración en el hospital al segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz
Después de que ayer no pudiera comparecer por problemas de salud
El juez se ha desplazado hasta el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz para tomar declaración al segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz.
Se trata del padre del detenido que ayer fue enviado a prisión provisional tras acogerse a su derecho a no declarar. Ambos están investigados por los delitos de homicidio e incendio.
El padre no pudo comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 2 al sentirse indispuesto y tener que ser trasladado al hospital, en cuyo módulo de custodia permanece desde entonces.
Una vez declare, el juez decidirá si le impone la medida cautelar de prisión provisional, como a su hijo, o lo deja en libertad con cargos.
Si ocurriera lo primero, su traslado al centro penitenciario dependería de la evolución de su estado de salud.
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz