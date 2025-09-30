Lista definitiva de admitidos para las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo: cómo consultarla

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la inmobiliaria municipal Inmuba, ha publicado este martes la lista definitiva de admitidos al sorteo de las 82 viviendas de protección oficial en Ronda Norte y Cuartón-Cortijo.

En total son 5.459 solicitantes los que figuran en el listado y que participarán en el sorteo. Con esta publicación se cierra la fase de subsanaciones tras las listas provisionales. El sorteo público tendrá lugar durante el mes de octubre, en una fecha que se anunciará previamente. Será entonces cuando se determine quién accede finalmente a cada una de estas VPO.

Características de las viviendas

En el caso de Ronda Norte, se trata de un bloque de 30 viviendas con tipologías de uno, dos, tres y hasta cuatro dormitorios, que van desde los 55 hasta los 114 metros cuadrados. Todas incluyen salón comedor, cocina, uno o dos baños y en muchos casos terraza o patio. Su precio oscila entre los 75.000 y los 115.000 euros más IVA reducido del 4%. Las obras comenzaron el pasado mes de julio, cuentan con una inversión de más de 3,7 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Además, el edificio contará con garajes y trasteros en planta sótano.

En cuanto a la promoción de Cuartón Cortijo, se levantarán 52 viviendas distribuidas en cinco plantas más la cubierta, todas ellas con garaje y trastero individual. En la planta baja habrá diez pisos, seis de ellos con patio, mientras que en las dos siguientes se construirán diez más por planta y en las superiores once. Están situadas en el barrio del Camino Nevero, entre la Plaza Eugenio Cortés Quirell y la calle Juan Salas Terrón.

Dónde consultar la lista definitiva

El listado completo ya está disponible en la web de Inmuba.