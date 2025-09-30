El Palacio de Congresos de Badajoz acoge un acto por el Día Internacional de las Personas Mayores

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, la Junta de Extremadura organiza mañana un acto institucional en el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ de Badajoz a partir de las 10.00 horas.

El propósito de esta celebración es reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en el desarrollo humano y económico, y al mismo tiempo, dar visibilidad a los desafíos y oportunidades que plantea el envejecimiento de la población a nivel mundial.

El acto contará con una programación variada. Tras la apertura institucional, se dará paso a la tertulia ‘Conversaciones con propósito: bienestar, pasión y comunidad’, que contará con la participación deJuan Antonio Menor Salgado, del centro de mayores Campomayor, Luisa García Berjano, del centro de mayores San Andrés y Remedios Borrallo Cabezas, del centro residencial La Granadilla.

Posteriormente, se llevará a cabo la proyección audiovisual de la campaña ‘Envejece aquí, envejece mejor’, una iniciativa del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Pone el foco en Extremadura como lugar para un envejecimiento activo, saludable y con sentido para transmitir que «el propósito vital no desaparece con los años, sino que puede fortalecerse cuando se vive en comunidad, con apoyo y con espacios que acompañan».

A las 12.30 horas tendrá lugar la clausura del acto con intervenciones institucionales, para seguidamente, dar paso a una actuación musical a cargo de un trío de cuerda y voz.

Finalmente, habrá un espacio de encuentro para la palabra con aperitivo y degustación.

La apertura de puertas es a las 9.30 horas.