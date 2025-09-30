La Policía Nacional incorpora a un negociador en la comisaría de Badajoz

La Policía Nacional celebró ayer el día de sus patronos en un acto público en el teatro López de Ayala de Badajoz. Este estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la jefa superior de Policía en la región, María Elisa Fariñas; y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras personalidades.

En el desarrollo del acto se ha premiado la labor en materia de seguridad de agentes y civiles y la jefa superior realizó un repaso por algunas de las actuaciones más destacadas en el último año. De igual forma, ha indicado algunos de los hitos que se lograron en los últimos tiempos como la desarticulación del laboratorio de cocaína en Malasaradas o el grupo dedicado al tráfico de droga en el Casco Antiguo de la capital pacense.

Negociador especializado

Asimismo, ha anunciado la incorporación de una figura novedosa para esta jefatura superior, el negociador especializado en la resolución de incidentes críticos adscrito a la comisaría de Badajoz.

Este puesto de trabajo está desempeñado por un agente especializado en tratar de resolver situaciones "críticas". Estas pueden ser atrincheramientos o toma de rehenes entre otras, según detalló Fariñas. En su faceta como mediador utiliza la "comunicación estratégica y la lucha activa para desescalar" situaciones de crisis. En la Comisaría de Cáceres ya funcionaba y ahora se incorpora otro a la pacense. Ambos trabajarán para desentrañar situaciones graves.

Balance del año

La jefa superior ha destacado rápida actuación de los efectivos del cuerpo que dirige en la detención de los tres presuntos autores del homicidio de una educadora social Belén Cortés ocurrido en Badajoz el pasado marzo.

También ha señalado el "inmediato" esclarecimiento del asesinato por arma de fuego de una menor en Plasencia en el transcurso de una reyerta entre dos familias rivales; la resolución del "horrible" asesinato en Don Benito, en el que Ilham, la mujer de 34 años que fue asesinada por su marido después de que este denunciara su desaparición en la comisaría; o el reciente homicidio de la joven funcionaria de 28 años, Marián Sánchez, sucedido el jueves en Badajoz, ante el que la Policía "ha trabajado y trabaja incansablemente para el total esclarecimiento de los hechos, un homicidio que ha vuelto a conmover a nuestra sociedad".

Del mismo modo, ha subrayado la tarea que de la Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. Enlazándolo con los episodios de violencia sobre la mujer, se ha referido a las operaciones en el ámbito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Esta labor destacada por Fariñas se ha reflejado en las 59 condecoraciones que se han otorgado a policías de toda la región por su servicio público, de los cuales 26 pertenecen a la jefatura de Badajoz. Todos ellos han ingresado en la Orden del Mérito Policial tras recibir dichas distinciones.

También se ha hecho entrega de menciones honoríficas a ciudadanos que han colaborado en el último año con la Policía Nacional.