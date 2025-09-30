A prisión un hombre acusado de atracar un supermercado en San Fernando (Badajoz)

Un hombre ha ingresado en prisión preventiva tras ser detenido como presunto autor de un atraco en un supermercado de la barriada de San Fernando, en Badajoz.

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos se produjeron el pasado 27 de septiembre en un establecimiento de la cadena DÍA, ubicado entre las calles Figueira da Foz y Santiago Vázquez Rando. Según la investigación, el individuo accedió al local portando un cuchillo de gran tamaño con el que intentó intimidar a los trabajadores y llevarse el botín de la caja.

Tras abandonar el lugar, fue localizado poco después por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Una vez puesto a disposición del juez, se ha decretado su ingreso en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.