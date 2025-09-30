El PSOE pide más certezas sobre el megacentro de datos en Badajoz

El PSOE de Badajoz ha pedido cautela y realismo en torno al proyecto de megacentro de datos anunciado en mayo por la empresa Ingenostrum en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. La portavoz socialista, Silvia González, ha subrayado que se trata de una iniciativa privada de gran magnitud, que merece el máximo respeto, pero que no puede convertirse en un escaparate propagandístico basado en promesas aún lejanas.

“Se ha hablado de miles de millones de inversión (1.900 en su construcción y otros 4.800 millones de euros en tecnología) y de más de 2.200 empleos en la fase de construcción, además de 330 puestos fijos. Todo eso suena muy bien, pero entre el anuncio y la realidad existe un auténtico abismo. Por eso pedimos prudencia: no se puede generar en la ciudadanía una expectativa que luego no se cumpla”, ha señalado González.

La dirigente socialista ha recordado que el PSOE de Badajoz ya alertó de esta situación en los medios el pasado 17 de junio, reclamando transparencia y explicaciones. Posteriormente, los socialistas llevaron el asunto a la Asamblea de Extremadura, donde la Junta ha reconocido la ausencia de estudios de impacto ambiental, energético e hídrico específicos, y que la empresa únicamente dispone de un contrato de opción de compra de parcelas, firmado el 26 de febrero de 2025.

Además, la propia Junta ha reconocido al diputado socialista Luis Tirado que la energía disponible en la Plataforma Logística no cubre todavía las necesidades de un centro de estas dimensiones y que cualquier consumo superior dependerá de la empresa promotora y de Red Eléctrica. En el caso del agua, cualquier uso intensivo requerirá nuevos informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del propio Ayuntamiento de Badajoz.

Ante estas carencias, la portavoz socialista considera imprescindible que el Ayuntamiento también aclare su papel. “Queremos saber qué licencias se han solicitado, qué expedientes se han abierto y qué información oficial se ha trasladado al consistorio, más allá de lo que han publicado los medios. El alcalde debe guardar la discreción propia de su cargo, pero no puede limitarse a posar en un escaparate propagandístico de un proyecto con tantas incógnitas”, ha apuntado González.

Los socialistas han reiterado que no se oponen al proyecto, sino todo lo contrario: “Ojalá salga adelante, porque sería muy positivo para Badajoz. Pero hay que avanzar con rigor y sentido común, sin vender humo ni precipitar titulares. Una inversión de esta magnitud no se puede presentar con tanta ligereza, porque cualquier mínimo revés podría echarlo todo atrás”, ha concluido la portavoz.

El PSOE insiste en que, mientras no se concreten los trámites urbanísticos, ambientales y energéticos, lo único responsable es exigir papeles, avanzar con transparencia y no alimentar promesas sin base sólida.