"Te hace salivar": así recibe Badajoz la quinta edición de la revista Desayunos

"Te hace salivar”. Así reaccionaron varios lectores al hojear la nueva revista Desayunos, entregada este martes junto a La Crónica de Badajoz. Con fotos, descripciones, entrevistas y propuestas para todos los gustos, la publicación retrata cómo se desayuna en la ciudad. Y lo hace con tanto tirón que en varios puntos de reparto los miles de ejemplares han volado en pocas horas.

Las imágenes son el elemento que más ha sido destacado. “Es muy visual y llama la atención”, dice Cintia Manzano, estudiante de Comunicación Audiovisual que acaba de empezar el curso en Badajoz. Melody Díaz, pacense y "desayunadora", como se define, lo ve de la misma manera: “las pedazos de fotos invitan a probar todos los desayunos”. Otros lectores pasan las páginas y sueltan expresiones como “esto es un fotón” o “las fotos son puro arte”.

Melody sujeta la revista y el ejemplar de este martes de La Crónica de Badajoz. / Santi García

En total, la revista reúne una veintena de bares y cafeterías repartidos por distintos barrios de la ciudad. Además de fotografías y precios, incluye recursos prácticos, como una lista para ir tachando los locales ya visitados. Es la quinta edición de Desayunos, que cada año convierte la primera comida del día en protagonista sobre el papel.

Las páginas incluyen reportajes de cada establecimiento, con fotografías de sus platos estrella y comentarios de los propios hosteleros. En el índice aparecen nombres tan reconocibles como el Orellana, Azabache o la Bodeguita de Tetín, junto a propuestas más recientes como Moma o Maruja 2.0. La revista se mueve por toda la ciudad, del centro a Valdepasilla o San Roque, y funciona como un recorrido en papel por los lugares donde más se madruga.

Y aunque muchos hojean las páginas para disfrutar de las imágenes, otros lo hacen con un objetivo más práctico: usarla como guía para decidir dónde ir. Cintia es de Plasencia y explica que apenas ha desayunado un día fuera desde que llegó a la ciudad. Gracias a la revista, como cuenta, ahora recurrirá a ella como orientación porque ofrece “muchas ideas y recursos para poder guiarme”. “Tan solo he salido una vez a hacerlo pero estuvimos un poco perdidos sin saber a dónde ir. Ahora ya eso ha cambiado”, ha señalado.

En sus páginas aparecen desde los desayunos más clásicos hasta propuestas mucho más innovadoras. Se puede pasar de unas migas en la Cafetería Río a una tostada con burrata, mermelada casera de tomate y pollo braseado en el restaurante Moma. También hay hueco para creaciones sorprendentes, como La Morocha de Los Amigos —con burrata, jamón ibérico, nectarina y miel— o el Valle encantado de Vintage Coffee, una tostada con mousse de cabra, cerezas del Jerte, frutos secos y tomillo. Esa mezcla de tradición y novedad refleja también lo que opinan los lectores más veteranos. Para muchos, la revista no descubre nada nuevo, sino que confirma una costumbre muy arraigada.

Julio Agudo. / Santi García

Julio Agudo reconoce que la mayor parte del tiempo desayuna en casa, pero cuando sale prefiere los clásicos: la Corchuela o los de la plaza de España. Lo dice con orgullo: “Badajoz es la capital del desayuno”. Una idea que comparte también Juan Antonio Cordón, que asegura que suele parar a tomar café “donde pille”, aunque si hay que elegir se queda con la tostada de tomate y jamón o con unos churros en la Plaza Alta, “lo de siempre”.

También hay quien se fija en lo que cuesta salir a desayunar. Vicente Pavón y Chiara Gavilantes, que venían de hacerlo juntos, coinciden en que la ciudad ofrece mucho por poco dinero. “Considero que los desayunos de Badajoz son los mejores de España”, asegura él. “Por tres euros desayunas en cualquier lado”, añade ella, convencida de que la relación calidad-precio que ofrecen los bares de la ciudad es "difícil de igualar".

Vicente y Chiara recogen sus revistas y el ejemplar de este martes del periódico. / Santi García

Esta quinta edición de Desayunos, editada por Prensa Ibérica con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la colaboración de Unicaja, recoge lo que se respira cada mañana en la ciudad. Una guía en papel que confirma que en Badajoz desayunar no es solo empezar el día, es también una forma de compartirlo.