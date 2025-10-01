El 48º Festival Internacional de Teatro contará con actividades paralelas en Badajoz

La programación del festival de la 48ª edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que se celebra del 11 al 25 de octubre, contará con actividades paralelas que enriquecen la oferta cultural más allá de las representaciones teatrales y espectáculos, con miras a fomentar la formación, la participación y el diálogo con la comunidad.

El lunes 13 de octubre, de 12.00 a 13.00 horas, se llevará a cabo un taller infantil impartido por Jokin Oregi, de la compañía Marie de Jongh y director de la obra 'Mr. Bo', que se realizará en el escenario del teatro López de Ayala para niños de seis a diez años, con un aforo máximo de 25 personas. Esta actividad propone una experiencia intergeneracional, y se centra, principalmente, en que los asistentes, niños y acompañantes, tomen contacto con la técnica del teatro gestual.

El miércoles 15 de octubre, de 11.00 a 14,00 horas, tendrá lugar una clase magistral de clown bajo el título de 'El placer trágico del clown', a cargo de Gabriel Chamé Buendía, director de 'Medida por medida', que está dirigida a profesionales del sector teatral. El objetivo de este curso intensivo es conseguir que los asistentes superen el miedo al ridículo y así descubrir su "payaso particular". Se aceptará un máximo de 20 personas.

Por último, el domingo, 19 de octubre de 10.00 a 14.00 horas, se celebrarán las jornadas de debate y lectura dramatizada organizadas por UAPEX (Unión de actores y actrices profesionales de Extremadura) en el cafetín del teatro para un máximo de 30 personas.

Las inscripciones podrán realizarse del 6 al 10 de octubre, hasta las 14.00 horas, a través del correo a festivalteatro@teatrolopezdeayala.es, donde deberá indicarse la actividad en la que desea participar.