Muestra colectiva

Ámbito Cultural de Badajoz acoge la exposición ‘El color y la forma abstracta’

Está disponible hasta el próximo 16 de octubre

Cartel promocional de la exposición de Screart en Ámbito Cultural de Badajoz

Cartel promocional de la exposición de Screart en Ámbito Cultural de Badajoz / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge hasta el próximo 16 de octubre la exposición colectiva ‘El color y la forma abstracta’, elaborada por miembros de la asociación Screart.

Está compuesta por 25 obras con contenido enmarcable en arte abstracto haciendo hincapié en la forma y el color de la presentación.

Desde su fundación en 2021, la asociación Screart realiza exposiciones anuales de los socios en diferentes ámbitos, así como actividades de mercado de arte, talleres de formación en pintura y la creación de murales en universidades y centros educativos.

Entrada libre y gratuita.

