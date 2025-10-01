“Mi bar es mi casa y los clientes son familia”

Un desayuno fresco y sorprendente. Son los dos adjetivos que mejor definen ‘La Morocha’, la tostada que Los Amigos han presentado al concurso Badajoz, Capital del Desayuno.

Esta joya se presenta sobre un pan tan tierno como crujiente y lleva burrata, albahaca, jamón ibérico, nectarina y miel. Todo ello, sobre una deliciosa cama de mantequilla con ajo que envuelve cada mordisco. Las creadoras de esta tostada aconsejan tomarla templada y no se equivocan: cada bocado se deshace en la boca y la sinfonía de sabores hace que la mañana comience con mejor pie.

Su terraza, a la sombra y con un servicio excelente, terminan de redondear la experiencia.

El café-bar Los Amigos abrió sus puertas en San Roque en abril del año 2013. Desde entonces hace honor a su nombre: sus clientes son como su familia, tanto es así que cuando detectan que alguien ha faltado e imaginan que se ha podido poner enfermo, le llaman para interesarse por su estado de salud. Capitaneados por el espíritu amigable y trabajador de Miriam, esta esquina de la avenida Ricardo Carapeto Zambrano es la favorita de vecinos de toda la ciudad.

Tostada "La Morocha", a un precio de 4,50€ con café incluido / Santiago García Villegas

¿Por qué eligieron San Roque para instalarse?

Veníamos de negocios de hostelería del Casco Antiguo y sabíamos que a esa zona no queríamos volver. Intentamos mirar otros barrios, pero San Roque tiene algo especial. Tenía que ser este barrio. No nos equivocamos. Mi bar es mi casa.

¿Cuándo decidieron abrir para dar desayunos en su establecimiento?

Pues desde el principio, desde que existe. Yo vengo de siempre estar trabajando en restaurantes en los que se abría a esa hora. Cuando abrimos el bar, lo primero fueron los desayunos.

¿Qué es para usted un buen desayuno?

Para ofrecer un buen desayuno se tienen que cumplir varios factores. Debe ser equilibrado y con bastantes nutrientes. Aunque sea una tostada básica, tiene que tener buena calidad.

¿Al pacense le gusta desayunar fuera de casa?

Sí. Sin duda. Nosotros tenemos clientes que vienen porque están trabajando y otros porque no quieren desayunar en casa. La cosa es que todos prefieren tomarse aquí el café y la tostada antes que en su cocina o en su salón.

Ustedes participan en el concurso de desayunos organizado por el Ayuntamiento de Badajoz año tras año. ¿Cómo se inspiran para crear la tostada de cada edición?

Pues mira, nosotros cuando le damos forma a una tostada para el concurso, intentamos pensar en algo que le guste a todo el mundo. Es complicado, sí, pero así intentamos salir de nuestra zona de confort. Salimos del tomate con jamón, la vegetal, la cachuela… las clásicas de toda la vida. Para esto nos gusta innovar. Empezamos a probar y a probar, a ver recetas y a darle vueltas a la cabeza para ver qué combinación es la mejor para otra tostada.

¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Es un trabajo de días o de meses?

Empezamos a hablarlo ahora en septiembre-octubre. A partir de enero ya empezamos a mirar en serio. El proceso comienza explorando cómo podemos hacerlo y a buscar darle el toque nuestro. Una vez que lo tenemos en mente, empezamos con las pruebas.

¿Qué ingrediente no falta nunca en su cocina a la hora del desayuno?

El jamón, el aceite virgen extra y nuestro tomate extremeño.

¿Esa es la tostada que más le piden?

El desayuno que más vendemos, sin duda, es la tostada de tomate y jamón o aceite y jamón. Es un clásico. Es que nosotros utilizamos el jamón ibérico de cebo. No pongo jamás un jamón serrano. Es lo que te decía, que lo más importante tiene que ser la calidad. Yo siempre intento poner precios baratos pero con ingredientes de primera.

¿A qué hora comienza su jornada laboral?

A las ocho de la mañana ya están saliendo de la cocina los primeros desayunos. Los últimos se sirven sobre las 11.00 horas. Hay gente que nos pide tostadas a las doce y media o a la una de la tarde. Ahí ya sí que no se las podemos servir porque es demasiado, entramos con las cervecitas.

¿Y cómo es una mañana en su cocina?

Mi compañera Toni y yo somos las que estamos todo el año. Los fines de semana y en el verano hay refuerzo, viene mi pareja, porque entre las dos no llegamos.

¿Cuál es el factor más importante que tiene su bar para darle una buena experiencia al cliente?

Nosotros queremos que cuando se vayan de aquí, se hayan sentido bien atendidos. El boca a boca es importantísimo. Queremos que digan “me he tomado una tostada rica, bien de precio y en un sitio súper agradable”. Hasta los días en los que los tres no damos abasto atendemos con una sonrisa.