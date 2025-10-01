La calle Virgen de la Soledad de Badajoz estará cuatro meses en obras

Durante los próximos cuatro meses, la calle Virgen de la Soledad, en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz, estará en obras. El ayuntamiento comenzó ayer los trabajos de demolición para sustituir el pavimento actual de losetas, en mal estado, por calçadinha portuguesa, dando continuidad al de la calle San Juan, con la que hace esquina. De momento, ayer se levantó la mitad del suelo del margen izquierdo, hasta el límite con Montesinos.

El presupuesto de esta obra es de 166.000 euros, que proceden de la partida de 650.000 euros de la ayuda que concedió la Junta de Extremadura pasa revitalizar el comercio en el Casco Antiguo. En esta calle no habrá que sustituir la red de abastecimiento de agua, que está cambiada (fue de las primeras con plataforma única).

Los solares municipales se tratarán dos veces para evitar incendios Asimismo, se ha elegido a la empresa que se encargará de limpiar, desbrozar y tratar con herbicidas los solares urbanos municipales. La adjudicataria es Mesasol con un contrato de dos años por 167.00 euros. Según explicó Urueña, se duplica la superficie sobre la que se actuará, hasta 1 millón de metros cuadrados y, como novedad, se actuará dos veces al año: desbroce antes del verano y herbicida en otoño.

Por otro lado, según informó el concejal Carlos Urueña tras la Junta de Gobierno, se ha adjudicado la obra de conversión en plataforma única de la céntrica plaza de Portugal, prevista dentro de un contrato adjudicado a Cubillana por 478.571 euros, que incluye también la reparación de más de 2.500 metros cuadrados de aceras por distintos barrios. Comenzarán por las aceras, pues la plaza de Portugal requiere estudio arqueológico.

El 55 % del presupuesto es para esta plaza, donde se sustituirá la red de abastecimiento, que es de fibrocemento, cambiarán la de saneamiento (se colocarán más sumideros), las aceras (750 metros) serán de baldosas, los aparcamientos de adoquines (750 metros), el vial de aglomerado y se plantarán 10 árboles que faltan, además de colocar mobiliario urbano. La plaza seguirá teniendo tráfico y no perderá plazas de aparcamiento. El plazo de ejecución es de 3 meses.

El talud de La Pilara

Por otro lado, se ha adjudicado la renovación de la red de abastecimiento de la calle Coimbra a Aqualia por 215.289 euros. Se sustituirán más de 320 metros de tuberías que tienen más de 50 años «y están en muy mal estado», lo que provocaba que cuando llovía se formaran balsas y el agua entrase en muchas viviendas. Se ha adjudicado también la obra en la calle Caseta de La Pilara, que consiste en renovar la red de evacuación, nuevos sumideros y colector de saneamiento, además de adecuar el talud con la construcción de un pequeño muro para que no arrastre cuando llueva. Se ha adjudicado por 103. 600 euros a Carlos González Díaz.