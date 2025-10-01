Condenado por un atraco uno de los menores acusados del asesinato de la educadora en Badajoz

El menor de 14 años acusado, junto a otros dos, del asesinato de la educadora social Belén Cortés ha sido condenado por un atraco que cometió en Badajoz durante los días que permaneció fugado del piso de cumplimiento de medidas judiciales antes del crimen.

El Juzgado de Menores, tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular, en manos de Sara Gamero, y la defensa, ejercida por María Vázquez, le ha impuesto 21 meses de internamiento en régimen cerrado por el delito de robo con violencia en grado de tentativa y 1 año de libertad vigilada por otro de lesiones, ya que la víctima resultó herida.

La fiscalía solicitaba inicialmente más de 2 años de internamiento en régimen cerrado, que la acusación particular elevaba a 3. Esta parte también reclama 6.000 euros de indemnización. Aunque en cuanto a las medidas penales se ha llegado a una conformidad, la responsabilidad civil ha quedado pendiente de determinarse en la notificación de la sentencia.

El abogado del padre del menor, Fernando Cumbres, defiende que corresponde a la Junta de Extremadura asumirla, ya que en el momento de los hechos, aunque el chico no estaba jurídicamente bajo la tutela de la Junta de Extremadura, «si lo estaba de facto». Sin embargo, el abogado de la Administración regional sostiene que no había ninguna resolución judicial que le otorgara la tutela, por lo que la tenían los padres, a quienes corresponde hacer frente a la indemnización.

Además de este procedimiento judicial, el menor tenía otras dos vistas más. Una de ellas por el quebrantamiento de la medida cautelar de internamiento en un piso de cumplimiento de medidas judiciales, por el que se le impusieron 10 meses de libertad vigilada.

Robo en Villafranca

El tercero fue por el robo, junto al otro menor detenido por la muerte de la educadora, en una cafetería de Villafranco de los Barros, también presuntamente perpetrado cuando ambos estaban fugados del piso y antes del crimen. La fiscalía solicita para los dos 1 año y 9 meses de internamiento en régimen cerrado. Según explicaron sus abogados, María Vázquez y José Duarte, el juicio se celebró, pero no se pudieron practicar todas las pruebas, por lo que tiene que volver a fijarse una fecha antes de 30 días. Quedan por prestar declaración los agentes de la Guardia Civil y los forenses.

Los dos jóvenes tienen otras causas pendientes ajenas al juicio por el crimen de Belén Cortés, en el que también se enjuiciará a una adolescente de 17 años. Este último está previsto los días 20, 30 y 31 de octubre. La fiscalía y la acusación particular acusan a los tres de asesinato y se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado. Dos de las defensas, José Duarte y Leopoldo Torrado, ya han confirmado que solicitarán su absolución.