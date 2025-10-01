“La gente se sorprende porque para el concurso de desayunos no hemos creado ninguna cosa rara”

La tostada ‘De pura cepa’ es la creación que La Moska ha presentado al concurso ‘Badajoz, capital del desayuno’ del Ayuntamiento de Badajoz. Con las raíces hundidas en el hogar y en las abuelas, el equipo de Juan Carlos Sola ha buscado reivindicar el sabor de Badajoz a través de los ingredientes de alta calidad y kilómetro cero. El resultado, una tostada que es la más vendida en la barra de su establecimiento. El olor a buen café no falta en su barra, puesto que en este local se le presta especial atención al mismo. Con mimo y tradición, invitan a los pacenses y forasteros a sentarse a disfrutar del regusto de la tierra.

Desayunar en La Moska es una apuesta segura. Desde que abriera sus puertas en el año 2011 ha sabido conquistar los paladares pacenses de todas las edades tanto en la mañana como en comidas y cenas. Sin embargo, su apuesta por los ingredientes de calidad hace que la primera comida del día sea una experiencia tan placentera como rápida: su servicio está perfectamente entrenado para atender a todos los comensales que acuden a sus mesas en el descanso de sus trabajos. Pasen y prueben.

Tostada con café a un precio de 3,50€ / Santiago García Villegas

¿Cuál es tu receta para hacer un desayuno infalible?

La receta para un desayuno infalible se basa en tener, sobre todo, un buen pan. Un pan artesano, no tan industrial, que se note que es como el que nos daban nuestras abuelas. Pones eso y luego ya lo acompañas con lo que tú quieras… siempre que sea de buena calidad.

¿Cómo ha sido su apuesta para el concurso de desayunos 2025?

Yo tenía claro que quería participar con un desayuno de los que vendo durante todo el año, no una mezcla de productos que, al final, termina siendo más un panini que una tostada. Así nació la tostada ‘De pura cepa’, que lleva un bollo artesano de Alburquerque, tomates de Villafranco del Guadiana, aceite de oliva virgen extra local y jamón de cebo de campo, de la tierra. Todo acompañado de un buen café cien por cien natural de Delta.

La experiencia en el concurso es guay. A la gente le encanta la tostada y sobre todo se sorprenden porque no hemos creado ninguna cosa rara. Es una tostada clásica pero muy buena, que nunca falla y a un precio súper razonable.

Los ingredientes son todos de la zona. ¿Por qué apuesta por comprar sus ingredientes lo más cerca posible?

Casualmente cuando hemos buscado lo mejor para nuestro negocio, lo hemos encontrado en empresas locales. También es verdad que no llevamos dos días trabajando con esos productos sino que ya hay una relación muy estrecha porque son proveedores nuestros desde hace muchos años. Son muy buenos y con ellos no hay fallo posible

¿Por qué apostó por ello?

Porque nuestros clientes nos la demandan durante todo el año y porque estaba seguro de que a todo el mundo le gusta una tostada tradicional que puedes pedirte siempre en mi restaurante.

A la hora de plantear un desayuno, ¿mejor 'calidad' o 'cantidad'?

No solo en los desayunos sino en nuestro día a día. Nosotros apostamos siempre por la mejor calidad.

¿Cambia la tendencia de desayunos en tu establecimiento según el día de la semana?

Nosotros no lo notamos porque, por el volumen de trabajo, solo damos desayunos de martes a viernes, por lo que nuestros clientes suelen ir en los descansos de sus trabajos. Por eso es por lo que somos tan rápidos en servirlo, para que la gente no tenga que esperar prácticamente nada.

¿Se plantean abrir los fines de semana a la hora del desayuno?

No, no es nuestra idea. Durante la semana tenemos mucho meneo y los viernes en las cenas hay mucho trabajo, nuestro fuerte no son los desayunos sino las comidas y las cenas. El desayuno es un complemento, un servicio más para nuestro cliente de diario.

¿A qué hora comienza la jornada cuando dan desayunos?

Yo llego al local a las 7.30 horas junto con la cocinera. A esa hora nos ponemos a preparar todo –porque todo se elabora en el mismo día-. Yo corto jamón para tener preparado un buen plato, se cortan los bollos, etc. A las 8.00 levantamos la persiana. En el desayuno estamos 3 personas: dos en barra y uno en cocina y aunque damos muchos, los llevamos muy bien y los sacamos súper rápido. Tenemos mucho rodaje ya, son casi 16 años.

¿Cuál es el desayuno estrella de su local?

Lo digo rotundamente: la tostada de jamón. Ya sea con tomate o solo con aceite.

¿Qué plato de desayuno debería convertirse en tendencia?

La tostada ‘De pura cepa’, que ya es y siempre va ser tendencia en todas partes siempre cuando sus productos sean de calidad como los nuestros.

¿Y cuál es su desayuno ideal? Si pudiera elegir uno solo, ¿cuál sería?

Mi desayuno ideal es un buen café solo, medio mollete tostado con un poquito de ajo y un chorrito de aceite de oliva de Monjias del Olivar. La verdad que paso tanto tiempo cortando jamón que soy el que menos lo come.

¿Cree que al pacense le gusta desayunar fuera de casa?

Sí. Es normal que a los de Badajoz nos guste desayunar fuera porque es difícil hacerlo mal en algún sitio. Vayas donde vayas se desayuna bien, por lo que estamos acostumbrados a ello.