Día Internacional de las personas Mayores: "Hoy celebramos la vida"

La plaza de España se ha llenado hoy de música, risas y movimiento con motivo del Día Internacional de los Mayores. Más de 400 personas han participado en un acto organizado por el Área del Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz, que ha incluido una masterclass de ejercicio físico destinada a fomentar el envejecimiento activo y la vida saludable entre el colectivo.

María Muñoz, coordinadora de las actividades deportivas de los mayores, ha explicado que los participantes han llegado a la plaza caminando desde cuatro puntos distintos de la ciudad: San Fernando, la Paz, San Roque y la zona de Antonio Domínguez. “Este año celebramos los 30 años del programa y cada vez hay más personas que se apuntan a nuestras clases. La mayoría son mayores que acuden a las sesiones de acondicionamiento físico, pero también incorporamos a mayores activos que vienen directamente del mundo laboral, como catedráticos, médicos o policías”.

El rango de edad de los participantes es amplio, desde los 60 años hasta los 97, lo que demuestra la diversidad de perfiles dentro de los centros. La coordinadora ha expresado que la finalidad de la jornada es poner a los mayores en la calle, promoviendo la interacción social, la diversión y sobre todo, la actividad física. “Un día así permite que se vean entre ellos, disfruten y mantengan su independencia. Verles activos y felices es mi mayor satisfacción”, ha confesado.

Durante el acto, la secretaria del centro de mayores de Sagrajas, Manuela Díaz, ha leído un manifiesto en el que ha señalado que cumplir años no significa detenerse, sino todo lo contario, seguir avanzando con más fuerza y sabiduría. "Vivimos más años que nunca y lo hacemos con mayor calidad. Hoy somos personas activas, participativas e independientes. Sabemos que vivir solos no es lo mismo que vivir en soledad".

La vida merece ser vivida plenamente

Por este motivo, los mayores han reivindicado esta mañana más apoyo, más oportunidades y una mayor implicación en general, ya que, defienden que son un “pilar fundamental” en las familias y en la sociedad y que tienen por delante un gran reto: no solo vivir más años, sino vivirlos mejor.

Entre los asistentes ha estado Santiago Piñero González, de 78 años, que lleva más de 15 años vinculado a los centros de mayores. “A mí me viene fenomenal, porque todas las articulaciones del cuerpo se mueven y me siento mucho mejor. Además, conoces gente y haces relaciones que son buenas para la mente y el espíritu”, ha contado.

Santiago combina la petanca con rutas de senderismo y reconoce que, junto a su esposa, ha encontrado en estas actividades una forma de mantenerse activo y entretenido tras su jubilación. “Siempre busqué actividades para no aburrirme y esto ha sido una ayuda para mejorar mi día a día”.

También ha participado Montevirgen Guisado Corbacho, de 78 años, que ha valorado la importancia de que otros mayores se sumen a estas iniciativas. “La vida se vive solo una vez, hay que disfrutar y convivir con todos, hay que salir un poquito, porque si no, la vida se va y ya no vuelve”.

Celebración en Badajoz del Día Internacional del Mayor 2025. / Santi García

Después de cuidar a sus padres y criar a sus seis hijos, decidió apuntarse al centro de mayores para distraerse y salir de casa. Es usuaria del centro de San Roque, donde acude varias veces a la semana para hacer deporte. “Aquí hago gimnasia y me ayuda a mantenerme activa, tanto física como mentalmente, al final la vida merece ser vivida plenamente”.

La mañana ha culminado con la actuación de la Tuna de Mayores de Badajoz, que ha puesto el broche festivo a un acto cargado de simbolismo y participación. Otro de los momentos más especiales tendrá lugar el 18 de octubre, con la celebración de las Bodas de Oro en el Espacio Santa Catalina. En este acto, el ayuntamiento rendirá homenaje a las parejas que cumplen 50 años de casados en 2025, reconociendo la fortaleza de sus vínculos y el ejemplo de vida compartida que representan para toda la sociedad.

'Envejece aquí, envejece mejor'

Paralelamente a las actividades programadas desde el consistorio, también la Junta de Extremadura ha organizado un acto institucional para conmemorar este día en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de la ciudad, al que han asistido en torno a 500 mayores.

El objetivo no ha sido otro que el de reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en el desarrollo humano y económico, dando visibilidad a los desafíos y oportunidades que plantea el envejecimiento de la población a nivel mundial.

Para ello, durante el acto, se ha proyectado un video de la campaña ‘Envejece aquí, envejece mejor’, una iniciativa del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) que ha puesto el foco en Extremadura como un lugar idóneo para envejecer.

El video ha estado protagonizado por Juana Banda, de 67 años y natural de Medellín. Lleva un tiempo apuntada a clases de teatro y le pareció divertido presentarse al casting. “La profesora de teatro nos dio la oportunidad y mi amiga Marisa y yo pensamos, vamos a presentarnos, mandamos el video que nos dijeron que teníamos que mandar y dijimos: si te eligen a ti, yo te acompaño y si me eligen a mí, tú me acompañas. Y así lo hicimos. Me eligieron a mí y entonces Marisa me acompaña a todos lados”.

Reconoce que la experiencia le ha encantado, principalmente por el mensaje que los spots han querido transmitir en un día como hoy. “Que los mayores no se queden sentados en la silla, que se activen y sigan haciendo cosas después de jubilarse”.

Juana ha trabajado en distintos sectores, pero sus últimos años los dedicó en un hospital ejerciendo como celadora. Para ella trabajar fue una diversión y siempre le mantuvo ilusionada. Ahora, que ha perdido a su marido recientemente y que no tiene que ir al trabajo, se siente más activa y animada acudiendo a actividades como aerobic o yoga junto a otras personas de su edad. “Mi marido falleció en abril y fue algo inesperado, salimos a dar un paseo y se cayó. Desde entonces he estado sin hacer nada, pero poco a poco me voy recuperando y he vuelto a incorporarme a las actividades”.

Cuenta que no se ha sentido sola en ningún momento y sabe que lo primero y fundamental es tener salud y lo segundo, tener actitud de seguir adelante. “Mis amigas venían a casa todos los días, igual que mi vecina y mi hermana. Todo el mundo tiraba de mí, no me han dejado ni siquiera ponerme un poquito deprimida, que a veces hasta lo necesitas”. Juana tiene dos nietos, aunque viven en Madrid. “No están aquí, pero vienen en verano, y eso siempre me da mucha alegría”, ha terminado con una sonrisa.

Juana Banda recibe un ramo de flores durante el acto organizado por la Junta de Extremadura y el SEPAD en Badajoz. / Santi García

Los actos que se han celebrado hoy han evidenciado cómo los centros de mayores trabajan no solo ofreciéndoles actividades físicas, sino también espacios de socialización y de apoyo que contribuyen a mejorar su calidad de vida.