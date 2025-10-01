Educación especial se suma a los premios contra la violencia machista de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha presentado este miércoles los II Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista dirigidos al alumnado de ESO, Bachillerato, PTVA (programa de formación para la transición a la vida adulta) y Formación Profesional básica y de grado medio y superior de la provincia y que, en esta ocasión, incluye como novedad a los centros de Educación Especial, con el objetivo de transmitir a través de vídeos cómo perciben este tipo de violencia y la forma de erradicarla.

Acompañada de la directora del Instituto Castelar, Diana Sosa, y de la responsable de uno de los proyectos ganadores del pasado año, Julia de la Peña, la diputada de Igualdad, Lourdes Linares, ha puesto en valor sobre la inclusión de los centros de Educación Especial que, con la misma, la diputación refuerza su compromiso con la inclusión real, reconociendo el talento, la creatividad y la voz de todo el alumnado, porque "la igualdad no puede ser plena si no tenemos inclusión".

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 29 de octubre y las bases y la inscripción están disponibles en la web de la diputación.

Premios

En esta ocasión han aumentado la cantidad destinada a premios, con uno de 1.000 euros en material audiovisual destinado al centro educativo del equipo galardonado, diploma para los alumnos participantes y un trofeo; y un segundo de 500 euros también para material audiovisual. Asimismo, se admitirán vídeos en formato horizontal con duración de entre 1 y 5 minutos y en formato vertical 9:16.

Por su parte, Diana Sosa ha reconocido que están "orgullosos" de que el equipo de este centro resultara ganador el pasado año dentro del camino que llevan a cabo desde hace varios años en cuanto a igualdad y coeducación, respecto a lo cual ha explicado que, a nivel del profesorado, ha supuesto un impulso para seguir en esta línea, como también los familiares han ayudado y apoyado a los alumnos, para los que también ha sido "muy importante".

También ha destacado que el instituto cuenta desde hace años con un Plan de Igualdad, y ha anunciado que se integrarán en el Plan de Redes de Coeducación e Igualdad que se les ha ofertado recientemente.