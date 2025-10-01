En la sede del TSJEx en Cáceres
Emilio García-Cancho toma posesión como presidente de la Audiencia de Badajoz este jueves
Ha sido juez decano desde 2008 y titular del Juzgado de Instrucción número 2 hasta el pasado lunes
Emilio García-Cancho Murillo tomará posesión de su cargo como presidente de la Audiencia de Badajoz este jueves, en un acto que se celebrará a las 13.30 horas en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.
También lo hará María del Carmen Romero Cervero como presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx.
Ambos realizarán su juramento o promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, presidida por María Félix Tena.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a Emilio García-Cancho (Badajoz, 1976) presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 23 de julio. El nombramiento es por 5 años.
García-Cancho ha sido juez decano de Badajoz desde 2008. Ingresó en la carrera judicial en 1999 y ha tenido como destinos el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de la Serena (Badajoz), el Juzgado de Menores de Bilbao y luego Badajoz, donde ha estado en la jurisdicción Social, primero, y posteriormente, hasta este pasado lunes, en el Juzgado de Instrucción número 2.
El anterior presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, dimitió el pasado mes de junio, tras 6 años en el cargo. Hasta la toma de posesión de su sucesor, el presidente en funciones de la Audiencia ha sido José Antonio Patrocinio Polo.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga