El Festival de la Canción de Extremadura busca nuevas voces en Badajoz el 25 de octubre

El Festival de la Canción de Extremadura celebrará su vigesimoprimera edición el próximo 15 de noviembre en el teatro Balboa de Jerez de los Caballeros, una cita consolidada en el calendario musical de la región que busca descubrir nuevas voces y talentos emergentes.

Para participar será necesario superar uno de los castings que se celebrarán en distintos puntos de la comunidad. En Badajoz será el 25 de octubre a las 10.30 horas en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Podrán inscribirse todas las personas interesadas mayores de 15 años como solistas, dúos o grupos a través de WhatsApp en el teléfono 644522348 o escribiendo un correo electrónico a festivalcancionextremadura@gmail.com.

Para seleccionar a los finalistas, la organización ha previsto otros tres castings presenciales: el día 18 de octubre en Cáceres, el 19 en Mérida y día 26 en Jerez de los Caballeros.

Victoriano Baena, director del festival, ha destacado que en las pruebas no solo se tendrá en cuenta la calidad vocal, sino también la puesta en escena y la capacidad interpretativa de los aspirantes. Además, se valorará especialmente que el tema presentado sea de creación propia.

Igualmente, ha recordado que el certamen está abierto a cualquier género musical y que su evolución ha ido creciendo para convertirse actualmente "en el espacio en el que muchos jóvenes hacen realidad su sueño”. De esta manera, ha citado nombres como los de Elsa Tortonda o Nayara Madera.

Hacerse un hueco en el panorama musical

En la presentación, que ha tenido lugar en la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, el coordinador del Área de Cultura, ha subrayado “la ilusión y el trabajo” de la Asociación La Trouppe que organiza este festival con un gran nivel por parte de los artistas participantes. "Muchos de ellos consiguen posteriormente convertirse en artistas importantes”.

La gala final del festival será retransmitida por Canal Extremadura y contará con dieciséis finalistas que competirán por alzarse con tres premios, ofreciendo así a los nuevos talentos la oportunidad de darse a conocer ante un amplio público y de iniciar una trayectoria en el mundo de la música.

El tercer clasificado recibirá Micrófono de Bronce y 300 euros, el segundo Micrófono de Plata y 600 euros mientras que el ganador del certamen será galardonado con 1.000 euros y el prestigioso Micrófono de Oro, un reconocimiento que ya ha abierto las puertas del mundo profesional a varios artistas que participaron en ediciones anteriores, como Naiala Narciso, que con solo 16 años consiguió el micrófono de oro en 2024 y que está triunfando "allá donde va".