El fotolibro ‘Mínimas: Personajes II’ se presenta en Fundación CB

La sede de la Fundación CB, en el número 22 de la calle Montesinos, acoge mañana en el marco del Club Negativo la presentación del fotolibro ‘Mínimas: Personajes II’, de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE).

Varios de sus integrantes mostrarán una colección de 23 retratos realizados en estudio. Estos recogen una selección de personajes de notoriedad pública en diferentes ámbitos, especialmente el de la cultura, para continuar con el estilo de la colección, tras una primera edición en la que se publicó una selección de retratos de personajes singulares y carismáticos de la ciudad de Badajoz.

Con un formato sencillo y limpio, para que sobresalga exclusivamente el personaje, estas imágenes buscan destacar la personalidad y el semblante de los sujetos, representando un amplio abanico social y profesional de la ciudad.

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas. Entrada libre y gratuita para todos los públicos.