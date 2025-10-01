La gala final del II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños se celebra mañana en Badajoz. Las bailaoras María Canea, Carmen Yanes, Silvia Fernández y Anaïs Ribas, y el bailaor Hugo Sánchez, competirán a partir de las 21.00 horas sobre el escenario del teatro López de Ayala en un espectáculo que celebrará y preservará la rica tradición del flamenco en Extremadura.

Estos bailaores lucharán por hacerse con el gran premio de 9.000 euros que se otorgará al primer clasificado. El segundo y tercer clasificado recibirán 4.000 y 2.000 euros respectivamente. Además, se entregarán reconocimientos no económicos, como dos becas de formación en el Ballet Nacional de España; una estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía; una beca inmersiva Flamenco de Hércules, y contratos profesionales, en el Tablao Flamenco de Madrid y el circuito 'Pasión por el flamenco' de la Diputación de Badajoz.

La noche también contará con actuaciones de grandes figuras del flamenco de la región, como La Kaita y Alejandro Vega. El objetivo de este concurso, tal y como ha explicado Jesús Ortega, director del certamen, es unificar el apoyo a los nuevos talentos del flamenco y la recuperación y visibilidad de los Jaleos Extremeños, un palo autóctono, que ya puede verse en los repertorios y academias.

Previo a las actuaciones, se llevará a cabo un homenaje a Paco Zambrano, recientemente fallecido, que recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija, Teresa Zambrano.

Las entradas tienen un precio de 15 euros en el anfiteatro y de 18 euros en el palco y el patio de butacas.