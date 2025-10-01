Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el teatro López de Ayala

La gala final del II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños se celebra mañana en Badajoz

Los bailaores Hugo Sánchez, María Canea, Carmen Yanes, Silvia Fernández y Anaïs Ribas competirán por el gran premio de 9.000 euros

Se llevará a cabo un homenaje a Paco Zambrano, que recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen

Cartel promocional de la gala final del II concurso internacional de Baile Flamenco de Jaleos Extremeños

Cartel promocional de la gala final del II concurso internacional de Baile Flamenco de Jaleos Extremeños / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La gala final del II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños se celebra mañana en Badajoz. Las bailaoras María Canea, Carmen Yanes, Silvia Fernández y Anaïs Ribas, y el bailaor Hugo Sánchez, competirán a partir de las 21.00 horas sobre el escenario del teatro López de Ayala en un espectáculo que celebrará y preservará la rica tradición del flamenco en Extremadura.

Estos bailaores lucharán por hacerse con el gran premio de 9.000 euros que se otorgará al primer clasificado. El segundo y tercer clasificado recibirán 4.000 y 2.000 euros respectivamente. Además, se entregarán reconocimientos no económicos, como dos becas de formación en el Ballet Nacional de España; una estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía; una beca inmersiva Flamenco de Hércules, y contratos profesionales, en el Tablao Flamenco de Madrid y el circuito 'Pasión por el flamenco' de la Diputación de Badajoz.

La noche también contará con actuaciones de grandes figuras del flamenco de la región, como La Kaita y Alejandro Vega. El objetivo de este concurso, tal y como ha explicado Jesús Ortega, director del certamen, es unificar el apoyo a los nuevos talentos del flamenco y la recuperación y visibilidad de los Jaleos Extremeños, un palo autóctono, que ya puede verse en los repertorios y academias.

Previo a las actuaciones, se llevará a cabo un homenaje a Paco Zambrano, recientemente fallecido, que recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija, Teresa Zambrano.

Las entradas tienen un precio de 15 euros en el anfiteatro y de 18 euros en el palco y el patio de butacas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents