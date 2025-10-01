La gerente del Sepad de Badajoz tras la querella por estafa: "Todo es absolutamente falso"

El Juzgado de Instrucción número 1 ha admitido a trámite la querella presentada por un socio de Clínica Extremeña de Salud (CES) contra la gerente del Servicio Extremeño de la Promoción y Autonomía de la Dependencia (Sepad) en Badajoz, Inmaculada Sánchez Polo, por presunta estafa agravada, falsedad en documento público y mercantil, alzamiento de bienes y delitos societarios, que presuntamente habría cometido como administradora de Cekinesa. El querellante, según ha adelantado este miércoles la cadena Ser, la acusa de ocultar información relevante, simular solvencia económica y de impagos, que habrían provocado la «quiebra» de Clínica Extremeña de Salud y de CESA Asistencia Sanitaria.

El procedimiento judicial se inició hace un año y en estos momentos está en la fase de diligencias previas. Sánchez Polo ya declaró hace varios meses en el juzgado y solo queda una persona por testificar. Después, el juez determinará si archiva el caso, como ha solicitado la defensa de la investigada, o abre juicio oral.

«Los hechos denunciados son absolutamente falsos, la querella es todo un despropósito y mi familia y yo estamos muy tranquilos, porque jamás hemos cometido ningún delito», ha asegurado a este diario Inmaculada Sánchez Polo, quien ha querido ser cauta en sus declaraciones hasta que este procedimiento judicial se resuelva.

La gerente del Sepad ha mostrado su «máximo respeto y confianza» en la justicia y ha avanzado que, una vez termine este proceso, tomará «medidas contra todas las personas que han participado en este circo».

"Lo único que intentan es destrozar mi imagen"

Sánchez Polo confía en que este caso se cierre cuando antes y califica de «filtración interesada» que la querella haya llegado a los medios de comunicación. «Es una vendetta». En este sentido, recordó que desde 2017 ha interpuesto cuatro demandas y dos querellas contra socios de Clínica Extremeña de Salud, «y las he ganado todas». La última llevó a uno de ellos a prisión, motivo por el que cree que ahora «lo único que intentan es destrozar mi imagen».

Aún tiene otro procedimiento judicial más pendiente contra ellos, en el que los acusa de administración desleal, falsedad contable e insolvencia punible, entre otros delitos, por los que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha acordado ya la apertura de juicio oral, según ha explicado. Pide para ellos 14 años de prisión.

Inmaculada Sánchez Polo señala que Cekinesa era una sociedad «independiente», que no tenía participación en CES. Ella fue directora de enfermería de Clínica Extremeña de Salud entre 2012 y 2017, cuando la despidieron, y su marido, ya fallecido, se ocupó de la gestión económica durante dos años.

En este sentido, ha recordado que las razones con las que se justificó que CES entrara en concurso de acreedores fueron la competencia «desleal» de otra clínica, la falta de acuerdo con la Junta para asumir las listas de espera del SES y la negativa de los bancos a dar créditos por la crisis financiera. «Nosotros hemos sido empleados y nos debían dinero a mi marido y a mí, no al revés», ha defendido.

Reacciones políticas

Tras trascender públicamente el procedimiento judicial contra la gerente del Sepad en Badajoz, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha abogado por esperar a que la justicia se pronuncie, mientras que la portavoz de Sanidad del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha pedido explicaciones sobre la continuidad de Inmaculada Sánchez Polo en su cargo.

A preguntas de los medios en Badajoz, momentos antes de participar en la clausura de un acto por el Día Internacional de las Personas Mayores, la consejera ha expresado su respeto a la justicia, informa Efe. "Hay que dar tiempo y ver qué consideran, parece que es un procedimiento iniciado hace años y que ahora continúa. Hay que respetar la decisión de la justicia y esperar a que se pronuncie el juez", ha manifestado.

Por su parte, Gil Rosiña ha exigido a García Espada que dé explicaciones "claras y razonadas" sobre esta situación y sobre la continuidad de la responsable del Sepad en su puesto. En declaraciones a los medios, ha señalado que a los posibles delitos por parte de Sánchez Polo, también se puede añadir la "incompatibilidad" con el puesto que desempeña en la Administración regional.

En este sentido, ha recordado que el PSOE ya advirtió de que los nombramientos del Ejecutivo de María Guardiola, al inicio de la legislatura, eran gestores que venían del sector privado de la sanidad y la atención a la dependencia y, por tanto, "desconocedores" del sistema público.