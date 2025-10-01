La Guardia Civil desarticula un grupo delictivo dedicado a robos en viviendas habitadas

La Guardia Civil en el marco de la investigación “Golden Indian”, ha detenido e investigado a cuatro vecinos de Badajoz, integrantes de un mismo grupo delictivo, como presuntos autores de tres robos perpetrados en viviendas habitadas de los municipios pacenses de La Parra, Guadajira y Badajoz.

La operación se inició a finales del pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil perteneciente al Área de Investigación del Puesto de Valdebótoa-Badajoz, tuvo conocimiento del robo perpetrado en una vivienda de La Parra.

Los autores tras forzar la puerta de acceso y adentrarse en el interior se apoderaron de joyas y unos 155 euros.

De forma paralela, la investigación destapó otro robo en un domicilio de Guadajira, cometido con el mismo ‘modus operandi’, del que los delincuentes se llevaron joyas y 3.500 euros en efectivo.

Con las gestiones practicadas, revisión de imágenes e intercambio de información con Policía Nacional de Badajoz durante las indagaciones, los agentes obtuvieron indicios de interés que permitieron determinar la implicación en los asaltos de un grupo delictivo, atribuyéndoles, además, la autoría en una tentativa de robo en una vivienda de Badajoz donde fueron sorprendidos por los propietarios cuando ya se encontraban en su interior.

Grupo formado por cuatro integrantes, todo ellos vecinos de Badajoz con un amplio historial delictivo, quienes se trasladaron en vehículo particular hasta estas localidades para delinquir; mientras uno permanecía en el interior del vehículo dispuesto para la huida, otros se encargaban de materializar los robos.

Dentro de los dispositivos establecidos para su localización, dio como resultado la investigación de dos de ellos que se encontraban en prisión cumpliendo condena por otras causas, donde habrían ingresado días posteriores a la comisión de los robos de las viviendas, y consiguiendo la detención en Badajoz de los otros dos durante el pasado mes de agosto y a finales de septiembre.

Una vez finalizadas las diligencias por su presunta implicación en los tres delitos de robos a los domicilios, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Badajoz.