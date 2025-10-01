El juicio contra 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo en Badajoz se aplaza a febrero de 2026

El juicio contra 13 personas acusadas de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz se celebrará finalmente los días 3, 4 y 5 de febrero de 2026. Este martes se había citado a todas las partes a efectos de conformidad, pero no se ha alcanzado, por lo que se ha fijado una nueva fecha para la vista.

La fiscalía, la Abogacía General del Estado y las defensas se emplazaron a seguir negociando para tratar de llegar un acuerdo.

El ministerio público los acusa de formar parte de un grupo organizado, liderado por un matrimonio, que, al menos desde 2014, se dedicaba al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales y pide para ellos penas de entre 12 y 2 años de prisión y el pago de multas millonarias.

Según el escrito de la fiscalía, en los registros que realizó la Guardia Civil en diferentes propiedades presuntamente vinculadas al matrimonio tanto en la ciudad como en las afueras de la misma se aprendieron más de 51.000 cajetillas de tabaco, 247 kilos de tabaco picado, 157 de hoja en fardos, además de dos rifles, una escopeta, dos revólveres y una pistola. Además, sostiene que existía una red de testaferros, que aparecían como titulares de propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama, cuando presuntamente pertenecían realmente al principal acusado.

Las defensas de los acusados, en manos de Rosa Dorado, Guadalupe del Amo, José Duarte, José Luis Díaz, José Antonio Porro y Roberto González, solicitan en sus escritos provisionales su absolución.